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Звезды4 августа 2023 11:00

Российский сериал про фронтовиков стал призером Берлинского фестиваля

Альманах «Про людей и про войну» посвящен трогательным историям Великой Отечественной
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА

Редко так случается, что российский проект по достоинству отмечают на западе (если речь, конечно, не про русофобские экзерсисы Андрея Звягинцева и учеников Сокурова, поэтому каждая маленькая победа кажется не такой уж и маленькой. Особенно сейчас.

Тем приятнее было узнать, что на немецком фестивале Berlin TV Series Festival российский проект «Про людей и про войну» был отмечен призом.

Проект, который на настоящий момент насчитывает три сезона, стал лучшим среди короткометражных фильмов. Более того, никак не раскрученный в России сериал (в отличие от «Короля и шута» и других маркетинговых поделок), созданный при поддержке ИРИ, уже был отмечен другими европейскими кинопремиями.

— Картина была высоко оценена на фестивалях в Лондоне, Сингапуре, Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро, Риме и других городах, а также завоевала более 30 призов российских киносмотров, — подчеркивают создатели сериала. — Поздравляем команду и с нетерпением ждём новые серии третьего сезона, в основу которого легли воспоминания людей, прошедших войну.

«Про людей и про войну» не брала ни одна новомодная онлайн-платформа, поэтому он стал известен только на просторах интернета. Каждая серия проекта посвящена отдельно взятой — трагической, мелодраматической или просто забавной истории из жизни и боев русских людей во время Великой Отечественной войны. Девушки и ребята, чьи мечты, планы и представления о счастье изменила война.

Премьера ленты, в которой принимали участие Антон Богданов («Реальные пацаны»), Федор Федотов («Серебряные коньки»), Тимофей Елецкий («Против всех») и многие другие, для широкой публики состоится этой осенью. Создатели кинокартины на правах победителя также смогут разместить серию «Артист» на зарубежных платформах Amazon, Apple TV и Google Play Store в течение двух лет.

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