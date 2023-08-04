Российский сериал про фронтовиков стал призером Берлинского фестиваля

Редко так случается, что российский проект по достоинству отмечают на западе (если речь, конечно, не про русофобские экзерсисы Андрея Звягинцева и учеников Сокурова, поэтому каждая маленькая победа кажется не такой уж и маленькой. Особенно сейчас.

Тем приятнее было узнать, что на немецком фестивале Berlin TV Series Festival российский проект «Про людей и про войну» был отмечен призом.

Проект, который на настоящий момент насчитывает три сезона, стал лучшим среди короткометражных фильмов. Более того, никак не раскрученный в России сериал (в отличие от «Короля и шута» и других маркетинговых поделок), созданный при поддержке ИРИ, уже был отмечен другими европейскими кинопремиями.

— Картина была высоко оценена на фестивалях в Лондоне, Сингапуре, Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро, Риме и других городах, а также завоевала более 30 призов российских киносмотров, — подчеркивают создатели сериала. — Поздравляем команду и с нетерпением ждём новые серии третьего сезона, в основу которого легли воспоминания людей, прошедших войну.

«Про людей и про войну» не брала ни одна новомодная онлайн-платформа, поэтому он стал известен только на просторах интернета. Каждая серия проекта посвящена отдельно взятой — трагической, мелодраматической или просто забавной истории из жизни и боев русских людей во время Великой Отечественной войны. Девушки и ребята, чьи мечты, планы и представления о счастье изменила война.

Премьера ленты, в которой принимали участие Антон Богданов («Реальные пацаны»), Федор Федотов («Серебряные коньки»), Тимофей Елецкий («Против всех») и многие другие, для широкой публики состоится этой осенью. Создатели кинокартины на правах победителя также смогут разместить серию «Артист» на зарубежных платформах Amazon, Apple TV и Google Play Store в течение двух лет.

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