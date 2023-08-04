«Хамит мне как простолюдин!»: Вдова Караченцова пожаловалась на тяжелую обстановку в «Ленкоме»

Людмила Поргина Фото: Борис КУДРЯВОВ

В недавнем интервью KP.RU вдова легендарного Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о своей небольшой зарплате в театре «Ленком».

- Да, пенсия может у меня и скромная — 17 тысяч рублей. Но меня выручает доплата в 30 тысяч рублей за звание заслуженной артистки РФ, - делилась с KP.RU 74-летняя Людмила Поргина. - А вот зарплата в «Ленкоме» просто кошкины слезы — 40 тысяч рублей. Зачем баловать жену народного артиста, который создавал «Ленком»? В родном театре меня, артистку высшей категории, как запихнули в массовку, так и не дают ничего путного играть. Я решила уйти из театра, уволюсь по собственному желанию, - говорила Людмила Андреевна.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер с иронией отреагировал на жалобы актрисы.

- Поргина решила уволиться? Впервые слышу. Она заявления не подавала. Ну а если принесет заявление, конечно, будет тяжело с ней расстаться. Для театра это будет серьезная потеря, - иронично заметил директор «Ленкома» Марк Варшавер. – Но она больше говорит, чем делает.

Людмилу Поргину обидели слова главы «Ленкома». Актриса считает, что Марк Варшавер незаслуженно ее «задвигает».

- Директор театра Марк Варшавер хамит мне, как простолюдин… Кем он раньше был? Администратором! А я - любимая женщина великого Караченцова! Сил моих нет слушать оскорбления Варшавера, - вздыхает актриса.

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