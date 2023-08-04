Песков назвал нормальной конкуренцией ревностное отношение Запада к саммиту "Россия - Африка"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Вы видели уже, что доработали с нашими африканскими коллегами декларацию, совместное заявление, которое было подготовлено по результатам встречи, которая состоялась по тематике украинского урегулирования, поздно вечером в Санкт-Петербурге во время саммита «Россия – Африка», - с этих слов официальный представитель Кремля начал свой брифинг для российских и иностранных журналистов в пятницу, 4 августа. - Оно (заявление) опубликовано на сайте президента.

- У меня как раз по саммиту вопрос, - вступил в разговор журналист «Комсомольской правды». - Перед самым саммитом «Россия – Африка» мы уже обсуждали с вами, почему США так боятся этого события. И вот сегодня, в четыре утра, пришло заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова… Я цитирую: «США пытаются всячески занизить значимость саммита «Россия – Африка».» И еще цитата: «Здесь до сих пор не могут прийти в себя от мысли, что Россия в ближайшие месяцы безвозмездно поставит ряду африканских стран 25 - 50 тысяч тонн зерна». Почему они там так бесятся до сих пор, Дмитрий Сергеевич?

- Слушайте, здесь вряд ли нужно так эмоционально это все оценивать, - заметил пресс-секретарь. - Разумеется, африканский континент, африканские страны – это один из наиболее динамично развивающихся в мире континентов.

И - континент, у которого самый большой нераскрытый потенциал.

И - континент, который ищет себе партнеров.

Это не значит, что африканцы собираются ориентироваться только на нас.

Многие страны конкурируют в своих подходах к этому региону.

И, конечно, достаточно ревностно многие государства относятся к вот этой траектории усовершенствования наших взаимоотношений с африканскими странами.

Это нормальный процесс. Это конкуренция.

И для того, чтобы эту конкуренцию выдерживать, нам надо хорошо работать.

Это большая ответственность и большой труд.

И, собственно, итоги саммита показали, что мы готовы к этому труду.

Вы знаете, эта тема обсуждалась на недавнем заседании правительства, которое было на неделе.

И министр Решетников (глава Минэкономразвития. - А.Г.) докладывал о том, что речь пойдет о новом системном подходе правительства в промотировании этих новых, более широкоформатных связей с различными государствами Африки.

- Спасибо вам за взвешенный ответ на мой эмоциональный вопрос, Дмитрий Сергеевич.

- Пожалуйста.