Россия стала пятой экономикой мира: что это значит и как влияет на жизнь россиян

Россия стала пятой экономикой мира и крупнейшей в Европе по величине валового внутреннего продукта (ВВП), рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС). Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Хотите хороших новостей? Их есть у нас. Всемирный банк выяснил, что в 2022 году Россия стала пятой экономикой мира и крупнейшей в Европе по величине валового внутреннего продукта (ВВП), рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС). Что это означает? ППС определяет стоимость потребительской корзины страны по определенной валюте. В данном случае эксперты считали по доллару США. Получилось, что первое место занял Китай (он, кстати, давно уже лидирует), на втором – США, Россия – на пятом. Подробнее см. в «Топ-10».

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович постарался, как говорится, на пальцах объяснить, зачем этот рейтинг нужен и в чем его смысл для рядовых жителей страны.

- ВВП - это основной экономический индикатор, который отражает стоимость созданных в стране товаров и услуг, - начал с азов Георгий Остапкович. - Его считают, в основном, в номинальном выражении: стоимость в деньгах товаров, созданных в стране за год. Но есть еще один счет - по паритету покупательной способности. Зачем это нужно? Валюты в разных странах свои. В США - доллар, у нас - рубль. И потребительская корзина стоит по-разному. Условно, в американской корзине мужская стрижка оценивается в $10 (940 рублей по сегодняшнему курсу). А в России, в среднем, 350-400. У них гамбургер - $3 (280 рублей), у нас - 130-140 рублей. То есть покупательная способность доллара в России значительно выше, чем в его родной стране. Значит в России на $10 можно купить больше товаров, чем в США. И ВВП разных стран можно рассчитать как раз с учетом покупательной способности.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

К слову, по номинальному ВВП наша страна занимает 12 место в мире. А по показателю ВВП по ППС в 2022 году нам удалось обогнать Германию, поднявшись с 6 место на 5. Как объяснил kp.ru Георгий Остапкович, это произошло из-за резкого падения среднегодового курса доллара. Помните, в июле 2022-го он был около 51 рубля за доллар.

- Однако как показатель ППС редко применяется в расчетах и отчасти вызывает недоверие, - поясняет эксперт. - Так как не отражает точный объем стоимости созданных товаров и услуг. Например, в каждой стране есть годовая инфляция. В США в прошлом году она была 6%. Значит и доллар должен упасть на 6%, но это не учитывается при подсчете ППС.