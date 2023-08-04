«Он нечаянно начал меня топить, но было не страшно, плавать я умею»: 12-летний школьник-спасатель стал гостем RUTUBE-шоу «Лига героев»

Пилотный эпизод проекта выходит в рамках марафона премьер «Каждый день — новое шоу». Он расскажет о юном герое из России и о его мужественных поступках, на которые готов пойти не каждый взрослый

Ярославу Демину всего 12 лет, но за его плечами столько подвигов, что их хватит для нескольких мужчин. Чтобы вся страна узнала не только о Ярославе, но и о других детях-героях, видеохостинг RUTUBE запускает новый проект «Лига героев», рассказывающих историю этих ребят и их семей. Ведущей проекта стала популярный блогер Лилия Абрамова (Татарка ФМ).

В первом эпизоде Лилия отправилась на встречу с семьей Деминых, чтобы больше узнать о юном спасателе. Оказалось, что Ярослав не только отважный, но еще и очень скромный мальчик, который не любит распространяться о собственных героических поступках. Несмотря на свой возраст, он уже успел спасти от утопления маленького ребенка, отогнал агрессивную собаку от соседки и вытащил ее дочь из пруда, когда она запуталась в тине. Неудивительно, что в будущем Ярослав мечтает стать спасателем службы МЧС.

Специально для Ярослава организаторы проекта подготовили настоящие испытания в пожарной части. Под контролем опытного инструктора он не только научился быстро надевать обмундирование и тушить пожар, но и поднялся на автоподъемнике на самый верх части.

Узнайте, какие невероятные герои живут рядом с нами в новом шоу «Лига героев» — эксклюзивно на RUTUBE!