43 000 - это только погибшие на передовых позициях. Фото: REUTERS

Минобороны России заявило, что с начала так называемого киевским режимом «контрнаступления» в течение июня – июля потери вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более 43 000 военнослужащих. Это за неполных два месяца!

Кроме того, в военном ведомстве уточнили, что эта страшная цифра не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.

43 000 - только погибшие на передовых позициях. Соответственно, раненых и ампутантов должно быть в три раза больше.

Также подсчитали сколько техники киевский режим потерял на линии боевого соприкосновения. Оказалось, что российские воины уничтожили свыше 4900 единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других боевых бронированных машин, из них 25 немецких танков «Leopard», семь французских колесных танков «AMX» и 21 американская БМП «Bradley». Кроме того, противник потерял 747 орудий полевой артиллерии и минометов, включая 76 американских артиллерийских систем М777, а также 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и Германии.

В Минобороны России сообщили, что ВСУ прямо сейчас продолжают нести огромные потери в ходе наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Красно-Лиманском направлениях. На этой неделе киевский режим ежедневно терял от 600 до 800 солдат.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге сообщил данные о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении в восьми атаках противник потерял до 185 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком до 120, на Запорожском свыше 130, на Купянском до 45, на Красно-Лиманском до 70, на Херсонском до 25.

Кроме 575 военнослужащих киевский режим лишился за сутки диверсионной группы, двух американских артиллерийских систем М777 и самоходок М109 «Paladin», двух польских артустановок «Krab» польского производства, американской БМП «Bradley», десятков единиц другого вооружения советского образца.

Генерал-лейтенант отметил, что на Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжают наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в Харьковской области. Они успешно отразили за сутки четыре контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск в Харьковской области, а в Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления украинскими беспилотными летательными аппаратами. Артиллерией нашей группировки также нанесено поражение 116 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что в течение суток перехватили 15 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 28 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

458 - самолетов.

245 - вертолетов.

5496 - беспилотных летательных аппаратов.

428 - зенитных ракетных комплексов.

11113 - танков и других боевых бронированных машин.

1142 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5746 орудий полевой артиллерии и минометов.

12057 - единиц специальной военной автомобильной техники.