Не хотят жить в казармах без Wi-Fi и отдельных туалетов: в Германии падает престиж военной службы

Борис Писториус сделал тревожное заявление Фото: REUTERS

Министр обороны Германии Борис Писториус сделал тревожное заявление – вооруженные силы ФРГ испытывают серьезные трудности при наборе новобранцев. Бундесвер отказался от обязательной срочной службы еще в далеком 2011 году, когда всеобщую воинскую повинность заменили профессиональной контрактной службой. Сегодня численность армии в ФРГ составляет около 183 тысяч человек, а к 2031 году этот показатель планировалось довести как минимум до 203 тысяч. Однако, судя по последним тенденциям, цель оказалась недостижимой, что признал и сам Писториус.

– Все говорят о нехватке кадров в Бундесвере, и никто не знает об этом лучше меня, – посетовал немецкий министр. – В этом году у нас на 7% меньше претендентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Основной причиной падения популярности военной службы стали постоянные переработки и сверхурочные. Повлияло и мартовское расследование уполномоченной парламента Германии по вопросам обороны Евы Хегль, по результатам которого чиновница подытожила, что в Бундесвере «не хватает всего».

Хегль пояснила, что, в частности, военнослужащим не хватало экипировки, приборов ночного видения и радиооборудования. По ее словам, казармы новобранцев также находились в «жалком состоянии», а в некоторых из них даже не было Wi-Fi и отдельных туалетов, что очень расстраивало немецких солдат. В итоге в сухопутных войсках доля «отказников» достигла 30%.

– Это во многом связано с неоправданными ожиданиями. Возможно, это связано с неправильными представлениями, а в отдельных случаях и с чрезмерными требованиями, – оправдался Писториус.

В прошлом году Бундесвер запустил новую рекламу службы по контракту, которая, вопреки ожиданиям правительственных промоутеров, подверглась жесткой критике. Многие плакаты и видеоролики уделяли большое внимание летчикам-истребителям, подводникам, десантникам и другим подразделениям специального назначения, в которых, скорее всего, смогла бы служить лишь малая часть новобранцев.

Причем сам немецкий министр обороны был против такой рекламной кампании, поскольку не хотел, чтобы служба в армии выглядела как серия шпионских боевиков «Миссия невыполнима». Писториус добавил, что немецкая молодежь сейчас уделяет больше внимания балансу между работой и личной жизнью, поэтому военная карьера со своими «особенностями» уже не выглядит для них привлекательно.

Старение населения Германии также является проблемой для набора в армию. По расчетам Писториуса, к 2050 году в Бундесвере будет на 12% меньше людей в возрастной группе от 15 до 24 лет.

Чтобы хоть как-то доукомплектовать немецкую армию, министр обороны предложил полностью изменить подход к набору кадров и привлекать на службу больше женщин, которых в Бундесвере сейчас не более 10%. Писториус также предложил подписывать контракты с получившими немецкий паспорт детьми и внуками мигрантов, которых до сегодняшнего дня старались не брать в армию.

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