В Канаде основателя фонда по борьбе с расизмом довели до самоубийства обвинениями в расизме

Бывший директор академии из Торонто 60-летный Ричард Билксто покончил с собой после травли, стоившей ему карьеры. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывший директор академии из Торонто 60-летный Ричард Билксто покончил с собой после травли, стоившей ему карьеры. Еще в 2021 году он посетил семинар, организованный частным институтом KOJO, который обучает преподавателей и чиновников, как правильно бороться с расизмом. Во время своего выступления на мероприятии темнокожая активистка Кике Оджо-Томпсон, которая является тренером и директором Института, заявила, что Канада «более расистская», чем США, потому что она «никогда не несла ответственности за свою эксплуатацию черных».

Белокожий Билксто имел неосторожность не согласиться с известным лектором, за что сразу же был подвергнут критике. «Мы здесь, чтобы поговорить о расизме против черных, но вы, будучи белым, думаете, что можете рассказывать мне, что на самом деле происходит с черными людьми?» — вспылила она. Когда канадец попытался оправдаться, его не дали открыть рта. На следующем семинара тренер заявила, что Билксто является «ярким примером сторонника превосходства белой расы». И это при том, что мужчина был одним из основателей местного фонда по борьбе с расизмом.

Несмотря на безупречную репутацию и уважение со стороны учеников и коллег, альма-матер не заступилась за своего руководителя. Билксто сначала был отправлен на больничный, а затем был вынужден уйти в отставку. По словам его адвоката, самоубийство напрямую связано с инцидентом на семинаре и его последствиями.

Во время своего выступления на мероприятии темнокожая активистка Кике Оджо-Томпсон, которая является тренером и директором Института, заявила, что Канада «более расистская», чем США Фото: СОЦСЕТИ

За несколько месяцев до ухода из жизни мужчина подал жалобу на институт KOJO за необоснованную травлю, в которой подробно изложил все детали ситуации, но так и не смог защитить свою честь и достоинство.

Теперь же Академия Торонто и министр образования Канады Стивен Лечче заявили, что серьезно относятся к обвинениям в адрес Института KOJO. Министр счел их «серьезными и тревожными» и объявил о начале административного расследования, указав при этом, что его службам придется в будущем лучше контролировать профессиональную подготовку, предоставляемую учителям, «чтобы такой инцидент больше не повторился».

Канадский совет по безопасности и страхованию труда постфактум согласился с Билксто и назвал комментарии Оджо-Томпсон «оскорбительными, вопиющими и досадными». Судья сказал, что замечания достигли уровня «запугивания и травли на рабочем месте». Также Daily Mail сообщает, что самоубийство Билксто побудило многих других канадских учителей позвонить его адвокату, чтобы рассказать о подобных фактах травли и давления, с которыми они столкнулись во время обучения или кампаний против расизма.

Со своей стороны, Институт KOJO опубликовал пресс-релиз с выражением соболезнований семье Билксто, но заявил, что не несет ответственности за психологические последствия дискуссии, подтолкнувшие мужчину к самоубийству.