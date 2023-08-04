Более трех тысяч детей приняли участие в образовательно-просветительском фестивале «Национальная кухня России» в ВДЦ «Орленок»

Фото: здоровое-питание.рф

Комплексные обучающие программы «Основы здорового питания» и «Санпросвет» были созданы в ходе масштабной просветительской работы Роспотребнадзора вместе с экспертами Всероссийского детского центра «Орленок». Обучение по программам уже прошли более 60 тысяч детей со всей России, общий охват аудитории превысил 1,2 млн человек.

Гостями мероприятия и одновременно членами жюри кулинарного конкурса стали информационный куратор проектов Роспотребнадзора «Санпросвет» и «Здоровое питание», заместитель руководителя Центра гигиенического образования населения Екатерина Головкова, заместитель директора ВДЦ «Орленок» Людмила Спирина, бренд-шеф партнера проекта «Здоровое питание» – Группы «Черкизово» Эдуард Денисов и блогер, актриса, певица и телеведущая Валя Карнавал.

«Рада приветствовать всех на нашем фестивале «Национальная кухня России»! Сегодня он проходит в рамках программ «Основы здорового питания» и «Санпросвет». Они разработаны экспертами Роспотребнадзора и ВДЦ «Орленок», направлены на то, чтобы научить детей самым важным правилам, которые необходимы для здоровой и счастливой жизни. Мы учим ребят питаться разнообразно и полезно, самостоятельно составлять сбалансированный рацион и готовить простые здоровые блюда, а также соблюдать нормы личной гигиены и правила санитарной культуры. И таким образом закладываем прочный фундамент здорового и счастливого будущего наших детей», – отметила в своем обращении Екатерина Головкова.

Фото: здоровое-питание.рф

Мероприятие проходит каждую смену, и на этот раз фестиваль «Национальная кухня России» был посвящен кулинарным традициям Ставропольского края. Регион выбран неслучайно – край входит в число восьми пилотных регионов проекта Роспотребнадзора «Санпросвет». На Ставрополье широко представлена казацкая кухня. В ее основе – супы, чаще всего готовят уху, солянку, борщ (традиционный красный и зеленый с щавелем), окрошку и шулюм (густой мясной суп). Также популярно тушеное мясо с овощами в разнообразных вариациях, галушки и, конечно, пироги – с мясом, капустой, творогом или фруктами. На столе всегда много зелени – укроп, петрушка, кинза, базилик, тархун.

«Ребята, питаться правильно – это круто. Мне приходится много ездить, поэтому не всегда удается есть вовремя и качественно, но я стараюсь не есть что попало, осмысленно подходить к тому, чем питаюсь, соблюдать баланс жиров, белков и углеводов. Здорово познакомиться с приготовленными вами блюдами Ставропольского края. Удачи всем командам!» – сказала в приветственном слове Валя Карнавал. Валентину знают и любят дети. Она одна из самых ярких и известных блогеров России с общей аудиторией более 50 млн подписчиков. В дополнение к блогерству Валя является успешной певицей, актрисой и телеведущей.

Фото: здоровое-питание.рф

Участие в конкурсе приняли три тысячи «орлят» из 10 лагерей Всероссийского детского центра. Они соревновались в мастерстве приготовления блюд и искусстве сервировки. На суд жюри команды представили блюда: шулюм, зеленый борщ, терский борщ, хашлама, харчо.

Эксперты оценивали состав, вкус, сбалансированность и подачу приготовленных блюд. Выбрать лучших было трудно, так как все команды отнеслись к процессу приготовления творчески и показали отличный результат. В итоге главную награду – кубок победителей – получила команда детского лагеря «Стремительный».

Также Валя Карнавал, Екатерина Головкова и Эдуард Денисов провели кулинарный мастер-класс для детей: показали, как легко и просто приготовить здоровый бургер с индейкой, салатом и овощами – полезную альтернативу «классики» фастфуда. Параллельно гости ответили на вопросы «орлят», а затем устроили дегустацию и автограф-сессию.

Фото: здоровое-питание.рф

«Благодарю за возможность присоединиться к этому важному событию, стать почетным членом жюри образовательного конкурса-фестиваля, пообщаться с детишками и побеседовать с ними на темы здорового питания и построения правильного рациона. Я очень люблю участвовать в просветительских мероприятиях и проводить мастер-классы для детей, передавать им «поварскую мудрость» и помогать сделать первые шаги на пути к здоровому будущему. Дети – самая искренняя и чистая аудитория, и я надеюсь, нам удалось сегодня ярко и вкусно напомнить им о важности правильного питания», – поделился своими впечатлениями от мероприятия Эдуард Денисов.