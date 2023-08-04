Почему 17-летнего хоккеиста не спасли после укуса клеща и кто в такой же опасности

Специфического лекарства от клещевого вирусного энцефалита действительно нет. Однако болезнь лечить все равно пробуют, например, применяют различные противовирусные препараты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трагический случай смерти 17-летнего чемпиона России по хоккею с мячом Евгения Хвалько от последствий заболевания, вызванного клещевым вирусным энцефалитом, вновь заставил задуматься о серьезной опасности, которая может подстерегать человека неожиданно и незаметно. По сообщениям СМИ, укус парень получил в родном городе Краснотурьинске Свердловской области, через несколько дней спортсмену стало плохо и его госпитализировали в Петербург, но, к сожалению, спасти молодого человека не удалось. Правда ли, что от вируса клещевого энцефалита до сих пор нет лекарства и как тогда защищаться, KP.RU рассказал врач-иммунолог, вирусолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ?

Специфического лекарства от клещевого вирусного энцефалита действительно нет. Однако болезнь лечить все равно пробуют, например, применяют различные противовирусные препараты.

- Тут могут быть использованы препараты из группы пептидных иммуностимуляторов, - говорит Владислав Жемчугов. - Когда-то в советских лабораториях мы занимались разработкой подобных лекарств. Один из препаратов описан в моей докторской диссертации. Мы испытывали его на мышах и в отношении заражения чумой. Если такой препарат вводить заранее, за 1 час, а потом заразить мышей чумой, то они выживали без лечения антибиотиками. Мы пробовали использовать этот способ и на лихорадке западного Нила, которая протекает очень тяжело. Гибель животных уменьшалась существенно. Сейчас запатентованный подобный иммуностимулятор применяется при лечении вирусных гепатитов, есть сходные средства для лечения различных гнойных процессов и сепсиса. Однако на данный момент от клещевого вирусного энцефалита защищает только вакцина.

На самом деле, в организме есть все, чтобы победить практически любой вирус, просто работа защитных молекул самостоятельно заранее не включается, ее активирует, к примеру, вакцина, говорит эксперт. Вот и случается так, что человек не вакцинирован и к моменту, когда инфекция установлена, уже может быть поздно применять лечение.

- Есть сообщения, что парня пробовали лечить иммуноглобулинами, это было верное направление?

- Конечно, верное. Это лечение пассивной защиты, когда готовую сыворотку или уже готовые иммуноглобулины против определенного вируса вводят в организм. Так действуют и при ботулизме, и при гангрене, при гепатите А и желтухе в тяжелых случаях. Но это именно специфические иммуноглобулины, выработанные в ответ на определенную инфекцию. Было ли так при лечении клещевого энцефалита в данном случае, мы не знаем. Если это были специфические иммуноглобулины к вирусу клещевого энцефалита, и они не подействовали, значит было уже поздно. Если это были неспецифические иммуноглобулины, они тоже могли бы помочь, но шансов намного меньше.

- Можно ли сказать, что смертельный исход от заболевания клещевым энцефалитом в современной медицине, - редкость и талантливому спортсмену просто не повезло?

- Я бы так не сказал. Другое дело, что, к счастью, люди стараются прививаться от этой инфекции, а значит и меньше заболевают. Однако вот сейчас стал популярен отдых на Алтае, на Урале, в Сибири. Очень здорово, конечно, но не вакцинированным от клещевого энцефалита ездить в такие туры очень опасно! Потому что риск колоссальный! Надо вакцинироваться и заниматься разработкой специфического лечения. Это очень важно.

ГДЕ МОЖНО ПОДЦЕПИТЬ ОПАСНОГО КЛЕЩА?

Неблагополучными в отношении инфекций, передающихся клещами, традиционно считаются Сибирь, Приволжье, некоторые регионы Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Так в благополучном по клещевым инфекциям 2020-м году чаще всего по поводу укусов клещей люди обращались в Томской области и Республике Алтай. Выросла частота обращений в Новосибирской, Тюменской и Кемеровской областях.

- С каждым годом клещей становится все больше на западных территориях России. Если еще в 1970-е годы они были за Уралом, потом переместились в Карелию, в Коми, то теперь это уже и Северо-Запад, и Юго-Восток Московской области, - говорит Владислав Жемчугов.

По результатам исследований Кировского государственного медицинского университета, в России летальность (число умерших от числа заразившихся) от заболеваний клещевым вирусным энцефалитом колеблется от 1,1% в Приволжском федеральном округе и до 17,5% на Дальнем Востоке. Многое зависит от штамма вируса.

По данным Минздрава, ежегодно в России регистрируется более 500 тыс. обращений за медпомощью в связи с укусами клещей. Причем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечает, что сейчас почти во всех регионах — сезон активности клещей.

По данным Роспотребнадзора на начало августа 2023 года ко врачам в связи с укусами клещей уже обратились 401,5 тыс. человек. Больше всего в Кемеровской, Свердловской, Кировской, Томской, Новосибирской, Тюменской, Костромской и Иркутской областях, Республике Удмуртия, Красноярском и Пермском краях.

От клещевого вирусного энцефалита в России привито 3,16 млн человек, в то время как в прошлом году это было 2,8 млн.

Есть и другие меры профилактики, которые применяются на государственном уровне. Это обработка территорий против клещей. В 2023 году такую противоклещевую дезинфекцию провели на площади 200,3 тыс.