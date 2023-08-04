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4 августа 2023 13:36

Почему 17-летнего хоккеиста не спасли после укуса клеща и кто в такой же опасности

Иммунолог Жемчугов: клещей становится все больше на западных территориях России
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Специфического лекарства от клещевого вирусного энцефалита действительно нет. Однако болезнь лечить все равно пробуют, например, применяют различные противовирусные препараты.

Специфического лекарства от клещевого вирусного энцефалита действительно нет. Однако болезнь лечить все равно пробуют, например, применяют различные противовирусные препараты.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трагический случай смерти 17-летнего чемпиона России по хоккею с мячом Евгения Хвалько от последствий заболевания, вызванного клещевым вирусным энцефалитом, вновь заставил задуматься о серьезной опасности, которая может подстерегать человека неожиданно и незаметно. По сообщениям СМИ, укус парень получил в родном городе Краснотурьинске Свердловской области, через несколько дней спортсмену стало плохо и его госпитализировали в Петербург, но, к сожалению, спасти молодого человека не удалось. Правда ли, что от вируса клещевого энцефалита до сих пор нет лекарства и как тогда защищаться, KP.RU рассказал врач-иммунолог, вирусолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ?

Специфического лекарства от клещевого вирусного энцефалита действительно нет. Однако болезнь лечить все равно пробуют, например, применяют различные противовирусные препараты.

- Тут могут быть использованы препараты из группы пептидных иммуностимуляторов, - говорит Владислав Жемчугов. - Когда-то в советских лабораториях мы занимались разработкой подобных лекарств. Один из препаратов описан в моей докторской диссертации. Мы испытывали его на мышах и в отношении заражения чумой. Если такой препарат вводить заранее, за 1 час, а потом заразить мышей чумой, то они выживали без лечения антибиотиками. Мы пробовали использовать этот способ и на лихорадке западного Нила, которая протекает очень тяжело. Гибель животных уменьшалась существенно. Сейчас запатентованный подобный иммуностимулятор применяется при лечении вирусных гепатитов, есть сходные средства для лечения различных гнойных процессов и сепсиса. Однако на данный момент от клещевого вирусного энцефалита защищает только вакцина.

На самом деле, в организме есть все, чтобы победить практически любой вирус, просто работа защитных молекул самостоятельно заранее не включается, ее активирует, к примеру, вакцина, говорит эксперт. Вот и случается так, что человек не вакцинирован и к моменту, когда инфекция установлена, уже может быть поздно применять лечение.

- Есть сообщения, что парня пробовали лечить иммуноглобулинами, это было верное направление?

- Конечно, верное. Это лечение пассивной защиты, когда готовую сыворотку или уже готовые иммуноглобулины против определенного вируса вводят в организм. Так действуют и при ботулизме, и при гангрене, при гепатите А и желтухе в тяжелых случаях. Но это именно специфические иммуноглобулины, выработанные в ответ на определенную инфекцию. Было ли так при лечении клещевого энцефалита в данном случае, мы не знаем. Если это были специфические иммуноглобулины к вирусу клещевого энцефалита, и они не подействовали, значит было уже поздно. Если это были неспецифические иммуноглобулины, они тоже могли бы помочь, но шансов намного меньше.

- Можно ли сказать, что смертельный исход от заболевания клещевым энцефалитом в современной медицине, - редкость и талантливому спортсмену просто не повезло?

- Я бы так не сказал. Другое дело, что, к счастью, люди стараются прививаться от этой инфекции, а значит и меньше заболевают. Однако вот сейчас стал популярен отдых на Алтае, на Урале, в Сибири. Очень здорово, конечно, но не вакцинированным от клещевого энцефалита ездить в такие туры очень опасно! Потому что риск колоссальный! Надо вакцинироваться и заниматься разработкой специфического лечения. Это очень важно.

ГДЕ МОЖНО ПОДЦЕПИТЬ ОПАСНОГО КЛЕЩА?

Неблагополучными в отношении инфекций, передающихся клещами, традиционно считаются Сибирь, Приволжье, некоторые регионы Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Так в благополучном по клещевым инфекциям 2020-м году чаще всего по поводу укусов клещей люди обращались в Томской области и Республике Алтай. Выросла частота обращений в Новосибирской, Тюменской и Кемеровской областях.

- С каждым годом клещей становится все больше на западных территориях России. Если еще в 1970-е годы они были за Уралом, потом переместились в Карелию, в Коми, то теперь это уже и Северо-Запад, и Юго-Восток Московской области, - говорит Владислав Жемчугов.

По результатам исследований Кировского государственного медицинского университета, в России летальность (число умерших от числа заразившихся) от заболеваний клещевым вирусным энцефалитом колеблется от 1,1% в Приволжском федеральном округе и до 17,5% на Дальнем Востоке. Многое зависит от штамма вируса.

По данным Минздрава, ежегодно в России регистрируется более 500 тыс. обращений за медпомощью в связи с укусами клещей. Причем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечает, что сейчас почти во всех регионах — сезон активности клещей.

По данным Роспотребнадзора на начало августа 2023 года ко врачам в связи с укусами клещей уже обратились 401,5 тыс. человек. Больше всего в Кемеровской, Свердловской, Кировской, Томской, Новосибирской, Тюменской, Костромской и Иркутской областях, Республике Удмуртия, Красноярском и Пермском краях.

От клещевого вирусного энцефалита в России привито 3,16 млн человек, в то время как в прошлом году это было 2,8 млн.

Есть и другие меры профилактики, которые применяются на государственном уровне. Это обработка территорий против клещей. В 2023 году такую противоклещевую дезинфекцию провели на площади 200,3 тыс.

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