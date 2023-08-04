Продажи авто в России скакнули в 2,7 раза: Топ-10 популярных марок

В июле люди активно пошли в автосалоны в ожидании 1 августа — у автомобилей ввезенных, начиная с этой даты, увеличен утилизационный сбор. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

На российском авторынке хорошие новости. В минувшем июле продажи выросли на 168,8%, сообщает агентство «Автостат». Иными словами, это в 2,7 раз больше, чем в июле прошлого года. Если говорить о продажах за первые 7 месяцев, то и тут наш авторынок в плюсе — на 28,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером российского рынка остается отечественная марка LADA, на долю которой в июле пришлось почти 29%. Причем обращает на себя внимание успех Lada Vesta, которая вышла на второе место после Granta. Далее следуют сразу шесть китайских брендов. А вот у «корейцев» показатели снизились.

По итогам 7 месяцев тоже лидируют автомобили LADA, затем идут китайские, а корейские Kia и Hyundai, а также японскую Toyota покупать стали хуже.

- Общий всплеск продаж объясняется низкой базой провального прошлого года, тогда наш авторынок практически уперся в дно, - прокомментировал ситуацию для kp.ru автоэксперт партнер компании «Автостат» Игорь Моржаретто. - Кроме того, в июле люди активно пошли в автосалоны в ожидании 1 августа — у автомобилей ввезенных, начиная с этой даты, увеличен утилизационный сбор. Так что те, кто купил машины, поступившие в страну по старым правилам, сэкономили себе от ста тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. И наконец, третья причина покупательской активности — обесценивание рубля. Недавно «Москвич» поднял цены на свою продукцию. Думаю, это сделает и «Автоваз», может, не так сильно, поскольку там гораздо меньше импортных комплектующих, но они все равно есть.

В июле было продано 95 654 новых легковых автомобилей, а за семь месяцев года — 497230.