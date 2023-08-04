Звезды, ставшие жертвами пластики: Исказившееся лицо Веры Алентовой и страшные муки Юлии Началовой

Юлия Началова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пока скандал с хирургом Тимуром Хайдаровым набирает новые обороты, мы решили вспомнить о том, что певицы Слава и Любовь Успенская — далеко не единственные знаменитости, ставшие жертвами неудачной пластики. На самом деле список немаленький, просто не все открыто об этом говорят. Впрочем, порой все и так видно невооруженным глазом.

Анна Старшенбаум

Анна Старшенбаум также столкнулась с проблемами после маммопластики. Актриса чувствовала постоянную слабость, а также боли в груди и спине. Появились проблемы с пищеварением и кожей. После консультации у врача Анна узнала, что неприятные побочные явления стали реакцией иммунной системы импланты, которые организм воспринимает, как инородные тела.

Анна Старшенбаум также столкнулась с проблемами после маммопластики. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Кроме того, Старшенбаум не устраивал размер имплантов — они были намного больше, чем она изначально хотела. Но почему-то хирург с ней не посоветовался. В итоге актриса решилась на повторную пластику — она избавилась от имплантов и сделала подтяжку груди.

Саша Project

Певица начала экспериментировать с внешностью с 23 лет и перенесла более 10 операций на лице, о многих из которых она жалеет. А в 2015 году Саше даже пришлось подать в суд на хирурга, который, по ее мнению, испортил ее внешность. Помимо неприглядного внешнего вида, у Project начались проблемы со здоровьем — отеки, пятна на коже и даже провалы в памяти. Саше пришлось долго восстанавливаться и даже обратиться за помощью к психотерапевтам.

Саше пришлось долго восстанавливаться и даже обратиться за помощью к психотерапевтам. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Впоследствии певице все же пришлось снова лечь под нож хирурга, чтобы исправить то, что наворотил предыдущий врач. У нее не хватало хрящей в носу, а также были проблемы с подбородком и нижней челюстью, из-за которых она могли лишиться зубов.

Сейчас 37-летняя Project является ярой противницей пластической хирургии, заявляя, что нужно просто работать над собой — правильно питаться, заниматься спортом и принимать витамины.

Вера Алентова

Любая актриса хочет оставаться молодой максимально долго, ведь от внешнего вида, по сути, зависит ее карьера. Вера Алентова начала прибегать к помощи пластических хирургов еще много лет назад. А в какой-то момент поклонники перестали ее узнавать. Пошли слухи о том, что пластическая хирургия до неузнаваемости изменила лицо Алентовой. Скорее всего, подтяжку Вера Валентиновна делала, но причиной образования странных бугров на лице стала вовсе не она. В своей автобиографии «Все не случайно» Алентова откровенно рассказала, что произошло. Один из косметологов буквально навязал ей процедуру по омоложений кожи с помощью собственного жира. Артистка отказывалась до последнего, но врач все равно провел необходимую, по его мнению, манипуляцию.

Вера Алентова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

«Весь этот жир сдвинул мои черты, утяжелив нижнюю часть, и мне стало страшно смотреться в зеркало. Лицо приходило в себя долго и постепенно. Понадобилось два года, чтобы оно начало приобретать прежние черты», — поделилась в мемуарах актриса.

Юлия Началова

Если раньше об этом было как-то не принято говорить, то сейчас врачи уже не скрывают, что импланты в груди очень пагубно влияют организм, который воспринимает их как инородные тела — они угнетают иммунную систему, вызывая различные заболевания, и могут даже приводить к онкологии.

У певицы Юлии Началовой большие проблемы со здоровьем начались после маммопластики, которую она сделала в 2007 году после рождения ребенка. Фото: EAST NEWS

У певицы Юлии Началовой большие проблемы со здоровьем начались после маммопластики, которую она сделала в 2007 году после рождения ребенка. Когда певица возвращалась в Россию, прямо в самолете у нее открылось сильное кровотечение. Началова вернулась в Штаты, где ей провели повторную операцию. Она не стала судиться с клиникой, так как ей предложили бесплатное лечение и обслуживание до полного восстановления.

После той операции, которую Юлия впоследствии назвала роковой, болячки начали вылезать одна за другой. Отеки, проблемы с почками и самый серьезный недуг — подагра, которая буквально отправляла жизнь звезде. В результате данного заболевания нарушается метаболизм, и в разных частях тела накапливается мочевая кислота. Началова признавалась, что все время откладывала лечение на потом, потому запустила.

«У меня мигрирующая подагра: где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим. Я лечилась в разных странах», — рассказывала Юля.

Впрочем, звезда научилась жить с недугом, терпеть боль, а деформированные из-за болезни конечности скрывала перчатками, одеждой и обувью. В 2019 году Началова, которая привыкла к боли, натерла палец обувью, вовремя не залечила, так как была очень занята разными проектами, и дотерпела до гангрены. Увы, певицу не удалось спасти. В марте того же года 38-летняя Юлия скончалась в Боткинской больнице.

Алана Мамаева

Бывшая жена футболиста, а ныне дизайнер Алана Мамаева не стыла скрывать от поклонников, что случилось с ее ягодицами через несколько лет после установки имплантов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая жена футболиста, а ныне дизайнер Алана Мамаева не стыла скрывать от поклонников, что случилось с ее ягодицами через несколько лет после установки имплантов. Алана поделилась шокирующими снимками, на которых видно, что импланты просто сползли вниз, образовав бугры и сделав ягодицы дряблыми.

Сама Мамаева призналась, что не винит в этом врача, который делал операцию. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сама Мамаева призналась, что не винит в этом врача, который делал операцию. Якобы она просто сильно похудела, и потом пятая точка «съехала». В любом случае блогеру пришлось вставлять новые импланты. Оперировали Алану два врача — Самир Седышев и скандально известный Тимур Хайдаров. Результатом Алана осталась довольна.

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