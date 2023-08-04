Единороссы начали собирать предложения от жителей Херсонской области

Активный сбор предложений стартовал 2 августа на региональной конференции партии, где был утвержден список кандидатов на выборы в Херсонскую областную думу.

Например, жители Горностаевки, которая регулярно подвергается обстрелам, попросили организовать в поселке работу ЗАГСа и паспортного стола, чтобы не ездить за 150 км в Геническ. И еще среди народных запросов - урегулирование цен на продукты, восстановление разрушенных зданий.

- Часть проблем, обозначенных на встрече, мы постараемся решить в ближайшее время. Объекты, на которые обратили внимание жители, внесём в народную программу. «Они будут восстанавливаться в среднесрочной перспективе», — сообщил секретарь Херсонского отделения партии, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.