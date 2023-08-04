Фундаментальная наука – основа суверенитета: Россия и Африка активизируют научное сотрудничество

На саммите «Россия – Африка» подписаны десятки соглашений о сотрудничестве в научной сфере Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Только что прошедший в Санкт-Петербурге второй по счету саммит «Россия – Африка» продолжает восприниматься как мероприятие, способствовавшее укреплению политических связей Российской Федерации и стран Африканского континента. Однако программа форума включала в себя самые разнообразные темы для обсуждений, среди которых большое количество сессий было посвящено научно-техническому сотрудничеству и его перспективам.

Тон задала дискуссия, развернувшаяся в ходе проведения круглого стола «Фундаментальная наука как основа технологического суверенитета».

Министр образования, науки, инноваций и технологий Зимбабве Амон Мурвира сразу расставил акценты:

- Да, фундаментальная наука – это основа суверенитета. Но при этом наука не должна быть ради науки. Важно, чтобы фундаментальная наука переходила в конкретные технологические решения.

Участники круглого стола согласились с тем, что наука, как искусство и культура, является общей ценностью для всего человечества. И, в первую очередь, говоря о развитии науки и получении новых научных результатов, необходимо думать не об экономическом преимуществе отдельных стран или отраслевых консорциумов, а о пользе для каждого человека. При этом долгом каждого ученого должно являться содействие реализации научных достижений во благо как можно большего числа людей, особенно в тех странах, где люди страдают от голода, болезней и преждевременной смерти. Вместе с тем ответственность ученых заключается и в понимании последствий неконтролируемого промышленного прогресса и его возможного влияния на нашу планету, на безопасность человечества. Ученые должны комплексно рассматривать научные достижения, понимая, что научно-технический прогресс сегодня может обернуться климатическими последствиями либо стать оружием планетарного масштаба завтра.

Помощник Президента РФ Андрей Фурсенко сказал:

- И высшее образование, и фундаментальная наука – это важная часть создания базы для развития не только отдельной страны, но и человечества в целом. Также это еще и передача культурного кода от поколения к поколению. Африка должна опираться на себя, на свою историю, но совсем незазорно использовать знания и умения других стран. Нужно только, чтобы эти взгляды не навязывались, все должно быть добровольно.

С ним согласился замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский:

- Фундаментальной основой любого сотрудничества являются уважение и способность слышать друг друга. Именно этого не хватает в международных отношениях, и в международном научном сотрудничестве в частности. Приоритеты и у России, и у Африки есть, есть пространство для взаимодействия в научной сфере. Это и вопросы, связанные с энергетикой, с промышленной безопасностью, сельским хозяйством, медициной и здравоохранением. Важна нормативная база такого взаимодействия: и соответствующее соглашение между РФ и Африканским союзом есть, и в качестве важнейшего приоритета в нем определено именно научное сотрудничество. Более 30-и африканских стран имеют отдельные соглашения с Россией о научном сотрудничестве, на этом саммите подписаны еще три.

Вице-президент Российской Академии наук, вице-президент Курчатовского института Владислав Панченко счел необходимым добавить следующее:

- Для поддержания социально-экономического уровня развития необходимо определить – чем заниматься? То есть определить востребованность, и это самый главный элемент. Ведь человек с дипломом о высшем образовании может оказаться безработным. У нашего института есть богатый опыт сотрудничества именно с африканскими странами, где мы помогаем проводить те или иные исследования. Результаты, например, показали, что в ЮАР очень заинтересованы в развитии атомной энергетики и астрономии, в Египте – в фундаментальной математике.

Особое внимание уделил медицине директор Научного центра неврологии, вице-президент Академии наук РФ Михаил Пирадов:

- Чего хотят практически все люди на Земле? Пожалуй, чтобы они были здоровы, чтобы хорошо чувствовали себя их близкие, чтобы все они могли жить долго, счастливо и интеллектуально сохранными. Кстати, за последние десять лет из 18 млн. научных статей, опубликованных в рецензируемых журналах, каждая третья была посвящена клинической медицине. А две трети из этих профильных статей – наукам о мозге. В странах Старого и Нового света структура смертности отличается от африканской: в Европе и Америках люди чаще всего умирают от сердечно-сосудистых болезней, онкологии и травм, а вот в Африке на первом месте – инфекционные заболевания. Так что крайне важным представляется поработать над снижением смертности именно от инфекционных заболеваний. И мы можем скоординировать свои усилия таким образом, что та или иная патологий будет побеждена.

Своеобразный итог, превратившийся в открытый рода призыв, подвел вице-президент Ассоциации профессионалов геологической промышленности Мали Хади Ли:

- В Мали нет ни одного квадратного километра территории, на который не ступала бы нога советского геолога. Именно советские геологи провели инвентаризацию всех геологических ресурсов нашей страны, наши студенты учились в СССР. Сегодня мы – третьи в Африке по объему добываемого золота, но ни одного профильного российского предприятия у нас нет. Точнее, Россия в свое время зарегистрировала золотодобывающую корпорацию, но потом она была продана англичанам. РФ открыла в Мали месторождения известняка, построила огромный цементный завод, но все это сейчас не в лучшем состоянии. В ведь наши кадры обучались в СССР и России. Это талант, сформированный Россией! Нам необходимо возобновить техническое и научное сотрудничество. Мы хотим, чтобы русские вернулись. И политики, и бизнесмены, и ученые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия поможет Африке выбраться из «энергетической бедности»

Новые перспективы энергетического сотрудничества обсудили на панельной сессии в рамках форума Россия — Африка (подробности)