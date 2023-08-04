НАТО изучает подбитую украинскую технику

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра трофейной шведской боевой машины пехоты CV-90 в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В социальных сетях множество кадров, которые красноречиво свидетельствуют о том, что украинские военные не сильно дорожат западной помощью. И причин тому множество.

Главная в том (сами украинские военнопленные в один голос говорят), что пользоваться боевой техникой их в лучшем случае учили на тренажерах. А ведь управлению вооружением боевых машины можно научиться лишь в ходе учений. Научить за компьютером экипаж боевой машины вести бой просто нельзя.

Да и времени уже нет. Потому, при любом возможном случае украинские солдаты бросают непонятное вооружение и технику НАТО в полях, а сами бегут. И если не сдаются в плен, то гибнут от прилетов «Ланцетов» или подрываются на минах.

Бронетехнику и вооружение НАТО наши воины часто отбивают у подразделений ВСУ в превосходном состоянии, порой даже с работающими двигателями. Боевые машины обследуют на предмет взрывчатки, спутниковых меток, а затем эвакуируют. Часть в ремонтные мастерские, а часть в тыл, для более тщательного осмотра.

Наших инженеров и ученых интересует все, что используется в военной промышленности стран НАТО: материалы, броня, пассивная и активная защита, системы разведки и наведения, боеприпасы. Все это может пригодиться для развития нашей оборонки.

По дороге на заводы западные танки и броневики с интересом разглядывают и водители в пробках.

Вот аплодисментами встречают жители Мариуполя транспортировку французского колесного танка AMX-10RCR тягачем КамАЗ-65225 (6х6), а вот на снимках шведская БМП CV9040 с 40-мм пушкой. Бойцы говорят, что из Швеции ее отправили на Украину совсем новенькой - машина 2018 года выпуска.

Попали в сеть и кадры эвакуации БМП M2A2 Bradley на подступах к Работино. А вот свидетельства того, как в Запорожье наши воины уничтожают остатки разбитой ранее колонны техники MRAP International MaxxPro. Так поступают со всей трофейной техникой, что не подлежит эвакуации. Чтобы не стала донором для поврежденной техники ВСУ. Есть и другая причина.

Попытки восстанавливать боевые машины украинскими военными делаются по настоятельному требованию Пентагона. Под видом ремонта с поля боя эвакуируют образцы техники для изучения следов воздействия российского оружия. Водители в Польше выложили видео, как с Украины в Гливицу на оборонный завод «Бумам-Лабенды» для изучения везут два подбитых танка Leopard 2A4.

В США и Британии уже начинают считать деньги. Вместо боевых бронемашин на Украину стали отправлять надувные макеты боевой техники. Западные генералы решили, что таким образом смогут ввести в заблуждение наших операторов «Ланцетов». Но весь этот маскарад вряд ли поможет ВСУ. Российские средства оптической разведки позволяют выявить теплый двигатель боевой машины на расстоянии нескольких десятков километров.

После изучения вся трофейная военная техника НАТО займет место в российских музеях. Сфотографироваться на фоне Leopard 2A4 или MaxxPro скоро смогут даже маленькие дети.