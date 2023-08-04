«Безопасность в движении»: Первые научат культуре управления самокатами и велосипедами

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Он направлен на повышение осведомленности граждан в области ПДД, а также на снижение аварийности с участием велосипедов, самокатов и средств индивидуальной мобильности. Стратегическим партнером проекта выступает Общероссийская общественная детско-юношеская организация по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения» (ЮИД).

Участниками мероприятия в столичном Парке Горького станут дети, подростки и их родители. Специально для них оборудуют зону для обучения безопасному передвижению на самокатах, велосипедах, средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по улицам города.

Гостям события подробно расскажут о правилах дорожного движения, научат грамотно управлять самокатом и велосипедом. Отработать каждый элемент теоретической подготовки ребята смогут с инструкторами ЮИД во время тренировочных заездов на полосе препятствий. Инструкторы укажут на самые распространенные ошибки и дадут практические советы, как избежать их в реальной обстановке.

В рамках мероприятия ребята проверят свои знания, моделируя дорожные ситуации, познакомятся с тонкостями и технологиями укладки дорожного полотна. Кроме того, на площадке будет работать Школа оказания первой помощи. В дополнение к учебной программе опытные инструкторы подготовили увлекательные мастер-классы и тематические активности.

Кроме того, на площадке будет работать тематическая фотозона, пройдут показательные выступления спортсменов программы «Уличная классика», а самых маленьких гостей в мир ПДД погрузят аниматоры. Все участники получат специальные сертификаты, подтверждающие прохождение обучающего курса.

Совместный проект Движения Первых и ЮИД «Безопасность в движении» реализуется в рамках стратегии комплексной безопасности, которую 17 мая 2023 года утвердил Президент России Владимир Путин.

Одно из направлений в стратегии посвящено снижению количества ДТП с участием детей. Сегодня вопрос количества аварий с электросамокатами является особенно острым. Так, согласно статистике МВД России, во втором квартале 2023 года произошло 496 аварий с участием самокатов, что существенно превышает их число за аналогичные периоды в 2021 и 2022 году — 192 и 295 соответственно.

Для решения актуальных проблем в этой сфере по всей стране будут организованы Школы «Безопасность в движении», где ребята из разных регионов пройдут обучение по управлению средствами индивидуальной мобильности и велосипедами. Кроме того, для них будут разработаны специальные видеокурсы и мероприятия по повышению уровня грамотности в вопросах дорожного движения.

Информационным партнером проекта выступила «Комсомольская правда».

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название Движение Первых получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Деятельность Движения направлена создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, профессиональную ориентацию детей, а также на организацию досуга.

Вступить в Движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

«Юные инспекторы движения» – Общероссийская общественная детско-юношеская организация по пропаганде безопасности дорожного движения, которая объединяет более 465 тысяч детей и подростков из 89 регионов России.

Основная цель отрядов ЮИД — сформировать у детей знания в области дорожной безопасности и выработать практические навыки поведения на дороге. Деятельность отрядов строится на основах патриотизма, уважения и следования традициям наставничества и волонтёрства, что реализует ключевые цели государственной политики в воспитании социально активного поколения граждан.