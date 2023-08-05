Владимир Торин: «Тайны Гипербореи теперь можно услышать!»

Фото: Кирилл Очкин

Наш корреспондент встретился с писателем, чтобы узнать насколько аудиокнига лучше бумажной. Или наоборот.

- Владимир, правда ли, что вышедшая аудиокнига «Прощание с Гипербореей» лучше, чем традиционная, «бумажная» версия?

- Мне кажется, что традиционная книга всегда лучше. У людей сейчас мало времени, их постоянно пытаются чем-то занять, поэтому аудиокнига - хорошая возможность послушать качественный текст, пока глаза и руки занимаются чем-то другим, например, вождением автомобиля. Так что теперь о тайнах Гипербореи можно не только почитать, но и послушать!

- Ваша книга - одна из немногих сегодня, которые описывают и пандемию, и события на Украине, и многие реалии сегодняшнего дня. Всё это остро приправлено эзотерикой и рассказами о том, как боги и демоны вмешиваются в жизнь простых людей. Вы, действительно, во всё это верите?

- Да, я в это верю. Как, впрочем, и в то, что человек всесилен и абсолютно всемогущ. Собственно, вся книга именно об этом.

- Вы начали цикл программ «ЛИТБАР с Владимиром Ториным» Зачем?

- Мне кажется, что главное завоевание человечества за последние несколько тысяч лет - это возможность читать то, что когда-то было написано предшественниками. Многие сегодня боятся самостоятельно погружаться в этот мировой литературный океан. А с опытным проводником это делать не так страшно.

- А почему именно «бар»?

- Дело в том, что многие писатели и многие произведения ассоциируются с совершенно конкретными напитками. Мы разговариваем о романах Ремарка и пьём кальвадос, потому что слово «кальвадос» повторяется в романе «Триумфальная арка» 87 раз. А когда изучаем творчество Габриэля Гарсиа Маркеса, пьём текилу. Эрнест Хемингуэй ассоциируется с ромом, а Карл Гашек вместе с бравым солдатом Швейком - с чешским пивом! Посетители «ЛИТБАРА» подхватывают эту игру и в таком непринужденном виде мы изучаем и мировую, и великую русскую литературу. А тут ещё и гости интересные, и артисты, и музыканты, и писатели - всё в одном флаконе!

- Вы говорите в программах «ЛИТБАРА» о книге «Прощание с Гипербореей»?

- Нет, но многие гости эту книгу приносят на съемки программы и просят меня оставить автограф.

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