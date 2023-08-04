Герой спецоперации «Z» старший сержант Кукса прикрыл огнем продвижение штурмовиков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Не жалейте денег для получения известий (на разведку)».

ОБЕСПЕЧИЛ СВЯЗЬ ПОД ОБСТРЕЛОМ ТАНКОВ

Прапорщик Артур Карпушенко

«В ходе специальной военной операции начальник аппаратной взвода связи прапорщик Артур Карпушенко выполнял задачи по организации бесперебойной устойчивой связи и обеспечивал обмен информацией между вышестоящими штабами, командными пунктами и подразделениями российских войск в районах ведения интенсивных боевых действий. В ходе совершения марша к месту выполнения боевой задачи по сдерживанию противника в районе мостовых переправ, Карпушенко с экипажем находился в машине управления и обеспечивал связь в колонне и с взаимодействующими подразделениями. Благодаря грамотным действиям Карпушенко и его подчинённых, осуществлялся обмен информации с действующими на переднем крае войсками, поддерживалась связь с авиацией, был организован прием сигналов оповещения и немедленное их доведение до подчиненных частей и подразделений, командование владело оперативной обстановкой в режиме реального времени, а командиры подразделений оперативно передавали в адрес вышестоящих штабов сведения об изменении обстановки. На одном из участков движения колонна техники попала под танковый обстрел противника, в результате чего аппаратная получила осколочные повреждения. Мгновенно оценив ситуацию, Артур вместе в вверенным ему экипажем, рискуя жизнью, под огнем противника оперативно восстановили работоспособность изделия, тем самым не допустив потери управления подразделениями в ходе отражения атаки украинских националистов. Прибыв в назначенный район, расчет Карпушенко оборудовал позицию, развернул оборудование и обеспечил устойчивую связь подразделений, удерживающих стратегически важный объект. Находясь под интенсивным артиллерийским обстрелом, прапорщик Артур Карпушенко грамотно выполнил настройку аппаратуры и организовал связь командования с вышестоящими штабами и пунктами управления, обеспечив устойчивое управление подразделениями и корректировку российской артиллерии и авиации».

ПРИКРЫЛ ОГНЕМ ПРОДВИЖЕНИЕ ШТУРМОВИКОВ

Старший сержант Никита Кукса

«Расчет самоходного артиллерийского орудия под командованием старшего сержанта Никиты Куксы в ходе наступления на одном из тактических направлений выполнял боевую задачу по уничтожению танков и бронетехники украинских боевиков и артиллерийским огнем поддерживал российские подразделения, действующие на переднем крае. Противник в попытке остановить продвижение российских войск оказывал ожесточенное сопротивление, активно применяя при этом ствольную и реактивную артиллерию, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Несмотря на огневое воздействие противника, Кукса своевременно выявлял выдвижение бронетехники боевиков в направлении российских позиций, в кратчайшие сроки определял цели огневых задач, общий порядок огневого поражения противника с учетом возможного варианта его действий, безошибочно принимал решение на порядок стрельбы и поражение целей, а также подавлял огневые точки противника, получая целеуказания от наблюдательных пунктов. В ходе продвижения российских войск на заданном рубеже прицельным и эффективным огнем артиллерийского орудия, с минимальным расходом боеприпасов старший сержант Никита Кукса и его расчёт выполнили более тридцати огневых задач, в результате чего была подавлена позиция батареи реактивной системы залпового огня «Град» украинских националистов, уничтожены бронеавтомобиль и гаубица иностранного производства, а также три минометных расчета».