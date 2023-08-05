На речном карнавале Петербурга провели флешмоб в поддержку людей с аутизмом

Фото пресс-службы фестиваля​

На крупнейшем в мире речном карнавале «Фонтанка SUP», который состоялся 5 августа в Санкт-Петербурге, сапсёрферы устроили яркий флешмоб в поддержку людей с аутизмом. Акцию организовала компания «Газпром нефть» совместно с фондом «Антон тут рядом».

В день фестиваля в акватории Крюкова канала установили легко узнаваемые сенсорные маяки — маленькие оранжевые островки. Этот цвет символизирует энергию в людях и является визитной карточкой фестиваля. Маяки вдохновляли людей делиться своей энергией с теми, кто нуждается в заботе и поддержке.

Фото пресс-службы фестиваля​

За каждое прикосновение участников заплыва к сенсорным маякам «Газпром нефть» сделает пожертвование в фонд «Антон тут рядом». Эти средства будут направлены на развитие социальных программ, которые помогут сделать жизнь людей с аутизмом комфортнее.

Фото пресс-службы фестиваля​

«Для нас очень важно информировать о проблемах людей с аутизмом, потому что до сих пор они остаются невидимыми для общества. Мы с «Газпром нефтью» организовали необычную акцию, которая познакомила тысячи людей с нашими социальными проектами и помогла всем желающим в удобной форме передать частику тепла и любви в наш фонд», — рассказала Евгения Петельчук, директор по развитию фонда «Антон тут рядом»

Фото пресс-службы фестиваля​

Участие в акции также приняла команда сап-сёрферов из «Газпром нефти», объединившая сотрудников компании из Санкт-Петербурга и других регионов, выступила в ярких оранжевых костюмах. Образы спортсменов были стилизованы под форму современных полярников.

Фото пресс-службы фестиваля​

«Благодаря сапсёрфингу год назад я познакомился со своей, на тот момент, будущей женой. В летний период она работала сап-инструктором и организовывала катания для новичков в Лахтинском разливе. Дальше были заплывы по реке Оредеж и озерам Ленинградской области. В общем, так мы и доплыли до ЗАГСа. А на фестивале «Фонтанка SUP» в этом году плыли уже втроем – скоро ждем прибавление в семье», — поделился личной историей участник сап-команды «Газпром нефти» Григорий Лифанов.

Фото пресс-службы фестиваля​

Благотворительная акция на сапбордах стала продолжением июньского флешмоба «Делись энергией поддержки». Его «Газпром нефть» организовала во время велопарада ЗСД Фонтанка Фест. В поддержку социальных проектов фонда «Антон тут рядом» тогда выступили 12 тысяч велосипедистов.

Фото пресс-службы фестиваля​

КСТАТИ

Международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP» (https://fontankasup.ru/) проводится в Санкт-Петербурге в 8-й раз. В этом году в мероприятии приняли участие 10 тысяч участников со всей России. Фестиваль проходит в формате масштабного карнавала на воде. Для участия в празднике сапсёрферы заранее готовят образы и костюмы героев полюбившихся сказок и фильмов. Маршрут карнавального заплыва достигает почти 9 километров. Трасса проходит под тремя десятками мостов в историческом центре Петербурга мимо Инженерного замка, Аничкова моста, Казанского собора, Спаса-на-Крови и других достопримечательностей Северной столицы.