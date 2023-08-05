Не осталось никого из близких родных: Кто получит наследство Ирины Мирошниченко

Ирина Мирошниченко Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

3 августа на 81 году жизни скончалась Ирина Мирошниченко. Сразу после смерти актрисы заговорили о её наследстве. И уже посчитали, чем она владела. В собственности у Мирошниченко - две квартиры в центре Москвы. Есть счета в банках. Трехкомнатная квартира, в которой жила Ирина Мирошниченко, в сталинском доме в ЖСК «50 лет МХАТ» на 1-й Тверской-Ямской. На сайтах по продаже жилья «трешка» в этом доме стоит от 50 до 70 миллионов рублей в зависимости от состояния.

Вторая квартира — однокомнатная - в Большом Гнездниковском переулке досталась ей от родителей. Есть еще дача в Опалихе, которую актриса арендовала более 20 лет. Вряд ли она её оформила в собственность. Наверняка, есть и банковские счета. Ирина Петровна была женщиной не бедной, но одинокой. Родители давно умерли, похоронены на Ваганьковском кладбище. Детей и мужа нет. Кто есть из дальних родственников – неизвестно.

- Сомневаюсь, что Ирина оставила завещание, - считает актриса и писательница Татьяна Бронзова, которая работала с Мирошниченко во МХАТе. – Хотя бы из суеверия. Оно есть у всех актеров. Она могла бы оставить квартиру театру, который очень любила, если бы задумалась на эту тему. Но Ирина не думала о смерти, не жаловалась на здоровье. Поэтому её смерть стала такой неожиданной. Наоборот, она всегда улыбалась, даже если на душе было тяжело. Казалась очень сильной личностью. Всего, чего добилась в жизни, она добилась сама. Да, кооперативную квартиру на Тверской ей подарил её первый муж драматург Михаил Шатров. Но то была маленькая квартира, которую она потом поменяла в этом же доме на большую трехкомнатную. Я была у неё в гостях не раз. Очень большая гостиная. Огромная прихожая, из которой идет лестница на балюстраду, где была её библиотека. Высоченные потолки под 5 метров. У нее потрясающий вкус, антикварная мебель, все очень изысканно. Много дорогих нарядом, не говоря про украшения.

- У неё есть кто-то из родственников, кому достанется всё это богатство?

- Она про родственников никогда не рассказывала. Брат её Рудик (единоутробный старший брат Рудольф – Ред.) умер давно. Про другую родню не слышала от неё...

Известный адвокат Александр Добровинский уже прокомментировал СМИ возможную судьбу наследства актрисы, мол, в таком случае, когда нет родственников, всё достается Москве:

«Квартира отойдет городу, а средства, возможно, пойдут государству. Я с ней разговаривал несколько лет назад, она даже не думала о завещании». Но так ли это?

Мы разыскали близкую подругу Ирины Мирошниченко. Она была рядом с актрисой до конца. По профессии она юрист. И вот что она рассказала:

- Не переживайте: споров из-за наследства не будет, - заверила нас подруга Ирины Мирошниченко. - Всё будет по закону. Я за этим прослежу.

- Родители Ирины Мирошниченко похоронены на Ваганьковском кладбище. Почему место ей выбрали не с ними, а на Троекуровском?

- Ирина так хотела, чтобы обязательно на аллее актёров на Троекуровском. Минувшей весной на эту тему у нас был разговор. Хотя она не любила говорить о смерти, не хотела думать о ней. Оставила ли она завещание, мы узнаем в свое время. Но ещё раз повторюсь: наследственные вопросы будут решены тихо, без скандалов. Рядом с Ириной Петровной посторонних людей не было…

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