Продюсерский центр Инсайт Люди проведет сессию на форуме СУП-2023

Блогеры продюсерского центра Инсайт Люди Вера Трефилова, Алина Морозова и Владислав Королев обсудят перспективы Influence-маркетинга и возможности монетизации своей популярности. Вместе с резидентами Инсайт Люди в сессии примут участие PR-директор продюсерского центра Валерия Родина и директор по маркетинговым коммуникациям национального видеохостинга RUTUBE Ирина Дорохина.

PR-директор Инсайт Люди Валерия Родина оценила важность Influence-маркетинга в современной предпринимательской деятельности: «Социальные сети дают безграничные возможности для продвижения бизнеса. Эффективное их использование дает довольно быстрые результаты. Современные блогеры - настоящие лидеры общественного мнения, которые являются эффективным инструментом для рекламы товаров и услуг».

Валерия Родина выразила слова благодарности организаторам форума «Слет Успешных Предпринимателей» за возможность рассказать о преимуществах influence-маркетинга для бизнеса. «Мы считаем, что «СУП» — это уникальная и очень важная площадка для ведения коммуникации и налаживания отношений для бизнеса», - резюмировала Валерия Родина.

Ирина Дорохина также отметила, что процент успеха в Influence-маркетинге напрямую зависит от того, насколько качественно была выстроена стратегия продвижения: «Реклама дает свои плоды только когда вы грамотно подбираете инфлюенсеров, проводите исследования аудитории, формируете key message и, конечно, корректируете вашу стратегию в зависимости от результатов регулярных исследований аудитории и привычек потребителей». Об этих и других секретах маркетингового продвижения брендов Ирина расскажет на примере кейса RUTUBE.

По словам основателя форума, Первого Вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ» Эдуарда Омарова, Слет Успешных Предпринимателей – передовая площадка для обмена опытом, где на реальную, эффективную помощь могут рассчитывать предприниматели любого уровня. Общаясь с экспертами площадок форума, начинающие предприниматели прощаются со страхом перед инвестициями и учатся работать с капиталом. Владельцы уже действующего бизнеса повышают эффективность продвижения, масштабируют проекты, находят новых партнеров и клиентов.

В 2023 году форум пройдет в XI раз с 11 по 13 августа. Организаторы ожидают более 2 тысяч участников, которые посетят 27 тематических площадок, объединенных ключевой темой «предпринимательское сообщество как самая эффективная экосистема развития предпринимательства». За 10 лет проведения форума его посетили уже 19 000 участников из 15 стран мира.