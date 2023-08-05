Военная спецоперация на Украине 5 августа 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 августа 2023 года.

ВСУ снизили активность обстрелов на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

Он также отметил, что на этих направлениях снизились не только активность обстрелов, но и заметно сократились попытки украинских войск провести наступление.

Российские военные за сутки уничтожили на позициях в островной зоне на Днепре две лодки и гаубицу Д-30 ВСУ. Кроме того, российские войска в результате огневого поражения ликвидировали десять военнослужащих ВСУ в районе острова Даманский.

Гаубица Д-30 была уничтожена с боекомплектом - смертельные ранения получили четверо бойцов ВСУ, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Дезертиры ВСУ погибли при попытке бегства со своих позиций на Краснолиманском направлении. Российские войска обстреляли одну из позиций ВСУ в районе населенного пункта Терны, в результате чего противник понес существенные потери.

Бойцы ВСУ начали покидать свои позиции без согласования с их начальниками штаба. По дезертирам был открыт огонь из украинского опорного пункта, который оставшихся боевиков ВСУ сменить маршрут отхода.

Выйдя на открытую местность в районе села Ямполовки, украинские военнослужащие были ликвидированы артиллерией ВС России.

Минобороны РФ сообщило, что потери ВСУ с момента начала контрнаступления за июнь и июль составило более 43 тысяч военнослужащих.