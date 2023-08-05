Последние новости о ситуации вокруг Украины на 5 августа 2023 года: О чем можно говорить на переговорах без России и почему в Раде боятся российских песен

Фото: REUTERS

Крабам клешни поотрывали на Донбассе

Южная группировка войск на Донецком направлении отразила 8 атак ВСУ, потери противника таковы: до двух рот, две бронемашины, два пикапа, четыре автомобиля, польская САУ Krab, гаубица Д-20. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении вывела из строя до полутора рот, две бронемашины машины, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б», и САУ «Гвоздика».

На Запорожском направлении нивелировано свыше 130 националистов, три БМП (в их числе американская Bradley), две бронемашины, два автомобиля и гаубица Д-20. Западная группировки войск на Купянском направлении отразила четыре атаки, уничтожив до полуроты, две бронемашины, три автомобиля, американские артсистему М777 и САУ М109 «Paladin», и Krab польского производства. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесла такой урон врагу: до 70 боевиков, две бронемашины, два автомобиля, артсистема М777 производства США и гаубицы Д-20 и Д-30. На Херсонском направлении ВСУ потеряли до взвода, два автомобиля и две гаубицы Д-30. Силы ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS. и 28 украинских БПЛА. Неплохо так приземлили.

Зачем ВСУ накачивают Харьков средствами электронной борьбы

Андрей Марочко, подполковник ЛНР в отставке, сообщил, что ВСУ перебрасывают в Харьков средства обнаружения целей, радиоэлектронной разведки и комплексы РЭБ, переданные Западом. В частности, российская разведка засекла в этом городе TSQ-114 Trailblazer — американскую наземную систему радиоразведки. Такую наши уже фиксировали на данном направлении. Большие опасения в Киеве по поводу Харькова возникли, похоже. Если враг не сдается, его пеленгуют (пеленают).

О переговорах по Украине Москва узнает от Эр-Рияда

Издание Politico сообщает, что Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах международной встречи по Украине, которая пройдет на аравийском полуострове в эти выходные. В распоряжение издания попал документ, в котором уточнили, что в ходе двухдневного обсуждения стороны затронут 10 вопросов, в том числе, продовольственную и энергобезопасность, экологию и возможность создания "трибунала по военным преступлениям". А кого в трибунал подтянут – ребят с Банковой, у которых руки по локоть…?

По надводные беспилотникам у Новороссийска отработали два корабля

Андрей Кравченко, мэр Новороссийска, сообщил, что атаку украинских надводных беспилотных аппаратов в акватории этого черноморского города-героя отразили экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Глава города сообщил: «Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи двух наших кораблей». Украинские морские дроны атаковали базу ВМФ Новороссийске в ночь на 4 августа. Местные жители утверждали, что взрыв было слышно в нескольких районах города. Для хорошего дрона боеприпасов не жалко.

Очередной рой украинских БПЛА бесславно сгинул в Крыму

Российские ПВО ликвидировали десять украинских БПЛА, пытавшихся атаковать территорию Крыма. Еще три дрона заглушили средствами РЭБ. В российском Минобороны сообщили:

«Пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками по республике Крым». Пострадавших и разрушений нет. Чертова дюжина ни черта не смогла.

Иностранные капитаны бояться швартоваться в Измаиле

Два судна, следовавшие в порт «Измаил» под загрузку, отказались швартоваться в нем после недавних взрывов. При том представитель Одесской железной дороги сообщил, что работа по выгрузке зерновых налаживается, но «возникли определенные проблемы». В порту «Измаил» сейчас находятся более ста судов. К отправлению в ближайшие сутки готовится 21 судно. Но когда прилетит снова – многие подумают: а стоит ли? Ведь прав был капитан – еще не вечер!

В Раде за российские песни хотят штрафовать по полной

Депутаты Рады требуют увеличить штрафы за исполнение и трансляцию российского музыкального контента в публичных местах. Ряд депутатов внесли на ознакомление законопроект об административных правонарушениях, чтобы повысить ответственность за нарушение законодательства заведениями торговли, общепита и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта России. Народные избранники предлагают увеличить штраф от трехсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь, заявил, что нынешний штраф в 51 гривну «будет существенно увеличен». А сам-то в бане после третьей «Мурку» заводит…

Следователи СКР найдут виновных в обстрелах Алешек и Кременной

Российские следователи расследуют новые фактов обстрелов со стороны ВСУ ряда российских регионов. Речь об украинских атаках на Алешки в Херсонской области и Кременную в ЛНР. Также при атаке на Старомихайловку в Донецке трое мирных граждан получили ранения. Обстрелу подверглась и деревня Елизаветовка в Курской области, где повреждена линия электропередачи и несколько домов. Затронуты также Белгородская и Брянская области. В СКР заявили, что установят лиц, причастных к преступлению. В наказании главное - его неотвратимость.