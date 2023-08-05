Ваганчик — вылитый отец: жена Евгения Петросяна впервые показала подросшего сына

Брухунова — пятая жена Петросяна. фото: соцсети

«Мы в отпуске! - с ликованием пишет 34-летняя Татьяна Брухунова, жена 77-летнего юмориста Евгения Петросяна. - Я просыпаюсь от крика петуха, завтракаю в десять, и не делаю ничего кроме того, что бесконечно фотографирую Вагана. Все, как я и мечтала!»

Очаровательному сыну пары Вагану 13 марта исполнилось 3 года. Фото: соцсети

Очаровательному сыну пары Вагану 13 марта исполнилось 3 года. Мальчик подрос и на свежих фото как никогда похож на своего знаменитого отца.

Евгений Петросян в детстве

Евгений Ваганович на семье не экономит. Супруги ездят к морю несколько раз в год. В эту поездку, по признанию Татьяны, она взяла «два чемодана по 30 кг каждый», битком набитых новыми нарядами, шляпками, туфлями и аксессуарами. Дни напролет счастливая жена и мать устраивает импровизированные модные показы: примеряет привезенное и позирует на краю бассейна. Снимки делает муж, изрядно поднаторевший в поиске выигрышных ракурсов, чтобы любимая выглядела в соцсетях всем на зависть.

Петросян и работавшая его помощницей и концертным директором Брухунова расписались в декабре 2019 года. На момент визита в загс им было 74 и 30 лет соответственно. Ради своей Тани влюбленный артист ушел от юмористки и эстрадной партнерши Елены Степаненко, в браке с которой прожил 33 года, причем последние несколько лет они жили порознь.

Брухунова — пятая жена Петросяна. Названный в честь его отца сын Ваган не единственный его ребенок. От первой, погибшей в ДТП жены у юмориста есть дочь Виктория — ей 55, она искусствовед и продюсер, живет в Нью-Йорке. С отцом Виктория не общается: не простила ему развод со Степаненко. У Виктории двое взрослых детей и уже один внук — правнук Евгения Вагановича. По иронии судьбы он родился в один год с Ваганом — в 2020 году.