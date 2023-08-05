Американцев возмутили новые стандарты красоты: конкурс "Мисс Нью-Йорк" начался со скандала

Претендентки на звание «Мисс Нью-Йорк» 2023. Фото: miss-newyork.org

Американцы любят и – это стоит отдельно признать – умеют устраивать шоу по любому поводу. В том числе и в определении стандартов красоты.

Конкурсы женской красоты появились на свет не в США, а в Бельгии, но все равно в Новом свете чрезвычайно популярны. В одном только Нью-Йорке соревнований, победительницы которых получают титул «Мисс Нью-Йорк» больше десятка – в масштабах штата, города, среди студенток колледжей, под эгидой других всеамериканских конкурсов. Кстати, в этом году корону «Мисс Нью-Йорк» по версии US Nations получила русскоязычная американка Алиса Гагарина.

А вот сегодня в Нью-Йорке – второй день борьбы за корону «Мисс Нью-Йорк», которая позволит обладательнице принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная».

«Мисс Нью-Йорк 2023» Амелия Коллинс, 21 год. Фото: miss-newyork.org

Принять участие в этом соревновании может любая девушка – родившаяся в период с 1995 по 2004 годы, имеющая гражданство США, проживающая, обучающаяся или работающая в штате Нью-Йорк и, что немаловажно в современных американских реалиях, предоставившая медицинское свидетельство о принадлежности к женскому полу.

Никаких других особых талантов не требуется. А пройти необходимо будет через 3 «испытания» - проход по подиуму в купальниках, еще один – в вечернем наряде и интервью с ведущими.

Судя по логотипам спонсоров, размещенных на официальном сайте этого конкурса, крупные корпорации на поддержку «Мисс Нью-Йорк» не расщедрились. Так что в этом году он проводится не на Манхэттене, но во вполне пристойном месте – в деревеньке Пурчэс в предместьях Города Большого Яблока, входящей в список самых богатых населенных пунктов всего штата.

Приз в виде инкрустированной бриллиантами короны дополнят еще несколько ювелирных украшений, $3500 в денежном эквиваленте и масса подарочных сертификатов для похода в спортзалы, косметологические клиники и спа-салоны.

«Юная Мисс Нью-Йорк» Сэди Перри, 17 лет. Фото: miss-newyork.org

Но в этом году церемония открытия конкурса оказалась в центре скандала: вчера, когда на сцену вышли все участницы, зрители в зале недовольно загудели – стилисты и парикмахеры старались как могли, но им все равно не удалось превратить в красавиц батальон девиц разного роста и телосложения. Заявки на участие в конкурсе принимались ото всех желающих, и многие из конкурсанток явно переоценили свои шансы в аспекте соответствия минимальным стандартам женской красоты. Очень высокие и очень толстые, безобразно сложенные и безобразно постриженные – жюри предстоит непростая работа.