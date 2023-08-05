Анна Нетребко потребовала от США 360 тысяч долларов: певица испытала "боль, страдания и стресс" из-за страны

Исковая жалоба была подана на днях в суд Южного округа штата Нью-Йорк Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперная певица Анна Нетребко подала иск к «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке и гендиректору театра Питеру Гельбу, обвинив его в клевете, несоблюдении контракта и других нарушениях, связанных с ее отстранением от сцены после начала военных действий на Украине.

Исковая жалоба была подана на днях в суд Южного округа штата Нью-Йорк. В документе говорится, что руководство «Метрополитен-опера» не только нарушило контракт, но и дискриминировало оперную певицу по национальному признаку. Что на Западе является серьезным преступлением.

Анна Нетребко требует возместить ей $360 тыс. за отмененные концерты: она лишилась гонораров за концерты и репетиции на эту сумму. По её мнению, после начала СВО «Метрополитен-опера» использовала её «как козла отпущения в своей кампании по дистанцированию от России и поддержке Украины».

Еще тогда певица заявляла, что неправильно заставлять артистов высказывать политические взгляды и осуждать свою родину.

После этого и другие оперные театры в Соединенных Штатах перестали с ней сотрудничать.

Кроме того, певица потребовала компенсировать ей косвенный ущерб. Из-за дискредитации её имени, ей пришлось продать квартиру в Нью-Йорке по заниженной цене. Из-за отстранения от сцены у нее возникли сильные душевные и эмоциональные страдания, которые привели к депрессии, стрессу, тревоге и эмоциональной боли…

Кстати, Нетребко не впервые судится с оперой в Нью-Йорке. В марте этого года третейский судья обязал театр выплатить артистке $200 тыс. за 13 отмененных концертов. Они не состоялись из-за несогласия певицы отказаться от «публичной поддержки» президента Владимира Путина.

При этом певица продолжает довольно активно выступать в Европе и Латинской Америке. В июне Нетребко дала концерт в римской «Арене ди Верона», а недавно пела на сцене театра Колон в Буэнос-Айресе. Запланированы выступления в Берлинской государственной опере, Венской государственной опере, миланском театре Ла Скала и Парижской опере.

Пожелаем Анне Нетребко удачи в судебных разборках. Другой вопрос, поможет ли это реабилитироваться перед российской аудиторией после всего сказанного ею в отношении спецоперации, которую она осудила?

Тем не менее русскоговорящие подписчики Нетребко уже выразили своё отношение к её разборкам с «Метрополитен-опера»: «Дорогая Анна, безмерно горжусь вами! Браво, браво и еще раз браво!», - пишут в соцсетях.