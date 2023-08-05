Америка должна Виктору Буту больше 3,5 тысячи долларов

Виктор Бут: «Американцам нельзя верить, доверять, нельзя идти ни на какие условия…» Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

…- Виктор Анатольевич, это снова Гамов. Вот хочу уточнить по поводу того, что американцы Буту задолжали 3 с половиной либо 4 тысячи долларов. Об этом вы рассказали мне в сегодняшнем интервью. А откуда эти деньги?

- Это то, что мне присылали туда на расходы, они просто у меня там накопились за многие годы. (Виктор Бут провел в американской тюрьме - по сфабрикованному делу - почти 15 лет. - А.Г.)

- Это Алла Юрьевна, ваша супруга, да, вам присылала и друзья?

- Да.

- А что их сразу вам не отдали…

- Это вопрос к тем, кто и как договаривался по поводу обмена.

СПРАВКА «КП»

8 декабря 2022 г. США и Россия провели обмен заключёнными. Американская баскетболистка Бритни Грайнер была обменена на Виктора Бута.

- Виктор Анатольевич, значит, когда договаривались по поводу обмена, тогда и вопрос с деньгами должны были решить.

- Да, должны были решить и этот вопрос, но американцы сделали, как всегда.

Нельзя им верить, доверять, нельзя идти ни на какие условия…

Это еще одно подтверждение, что никакие договоренности американцы, вообще Запад, соблюдать изначально не собираются, у них всегда найдется какой-то повод, чтобы обмануть нас.

- Это не такие уж большие деньги-то.

- Небольшие, но, видимо… Опять же, для них это небольшие, но тут - сам факт.

- А когда наше посольство к ним обращается, что они говорят?

- Они что-то вначале обещали, пытались что-то сказать. По последней информации, якобы они не могут это сделать. (Вернуть сумму. - А.Г.)

- А почему, не объясняют?

- Нет. Видимо, придется обращаться к адвокатам. Но… Проблема в том, что адвокаты будут стоить дороже, чем эти деньги.

- Вы про это ни разу не рассказывали, по-моему.

- Ну, вот сейчас я говорю.

- А Алла Юрьевна как комментирует это, что она говорит - жмоты?

- Ну, гады ползучие, она говорит.

- А она переводила как, международным переводом?

- Знаете, там была сложная схема, надо было кому-то перевести, потому что напрямую в тюрьму - нельзя было. Она переводила знакомым в Америку, и те уже - мне на счет через почтовый перевод.

- Вы говорили мне, очень экономно деньги расходовали. Вам что, они не нужны были, что ли?

- Ну так, что, действительно, необходимо, покупал что-то - поесть, принадлежности для рисования.

Опять же - телефонные звонки. Потом, когда началась пандемия, сделали все звонки бесплатными. И в основном эти накопления за счет этого

- Спасибо вам огромное. Извините, что в выходной дергаю.