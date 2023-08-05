55 лет назад закончились съемки «Братьев Карамазовых»: Вдова режиссера Ивана Пырьева обвиняла Михаила Ульянова, что он «нечист на руку»

Михаил Ульянов и Леонелла Пырьева в фильме "Братья Карамазовы" Фото: кадр из фильма.

За право экранизировать последний роман Достоевского боролись два режиссёра-тяжеловеса. Сергей Бондарчук почти закрепить за собой эту постановку. В начале 1965 года его заявку включили в перспективный план киностудии «Мосфильм». Но несмотря на это, проект «увел» у него другой киноклассик - Иван Пырьев. Бондарчук снимал свою киноэпопею «Война и мир». Надо было ждать, когда он закончит съемки. А Пырьев был на старте уже сейчас. Он сообщил председателю Госкино Алексею Романову, что у него готов собственный сценарий «Братьев Карамазовых». Отказать всесильному режиссеру, бывшему директору «Мосфильма», создателю Союза кинематографистов никто не посмел. Пырьев обладал огромной властью. Обвешанный Сталинскими и Ленинскими премиями, он снимал, что хотел.

Он был автором литературного и режиссерского сценария будущей картины. Надо сказать, что сложный, многоплановый, философский роман Достоевского, режиссер деревенских музкомедий («Свинарка и пастух», «Кубанские казаки»...) препарировал бережно. По воспоминаниям современников, Пырьева сам себя чувствовал в какой-то степени персонажем Достоевского. Мир Достоевского, полный неистовых страстей и душевных бурь, был ему близок. В нём самом бурлили страсти. Именно поэтому он так классно поставил «Белые ночи», «Братья Карамазовы», «Идиот». Авторитетный кинокритик Майя Туровская однажды посоветовала Пырьеву самому сыграть Федора Карамазова, считая, что в режиссере есть что-то инфернальное, как и в персонаже. В молодости Пырьев работал у Мейерхольда актером. Мастерством перевоплощения он владел.

Но на Федора Карамазова он пригласил народного артиста СССР Марка Прудкина, до этого игравшего эту роль во МХАТе. По воспоминаниям современников, у режиссера не было сомнения по поводу Кирилла Лаврова, которому он доверил роль Ивана Карамазова. Младшего брата - Алешу Карамазова - сыграл начинающий в то время артист Андрей Мягков. Кстати, Мягков всегда считал своей лучшей ролью вовсе не Женю Лукашина из «Иронии судьбы», а именно Алёшу Карамазова. На Грушеньку Иван Александрович взял свою жену актрису Лионеллу Пырьеву, которая была моложе его почти на 40 лет. Когда худсовет пришел посмотреть её пробы, Пырьев окинул собравшихся строгим взглядом и сказал: «Обсуждения не будет!».

По воспоминаниям Михаила Ульянова, он сам напросился на роль Дмитрия Карамазова. «Пожалуй, я впервые обратился с подобной просьбой к режиссеру, и далась она мне не без усилия. И просьба-то вышла нерешительная и безнадежная, высказанная лишь для того, чтобы потом себя не корить в отсутствии смелости. Видимо, Иван Александрович почувствовал это и с холодком, криво улыбаясь, сказал, что, пожалуй, кроме Дмитрия Карамазова, он не видит персонажа, на которого можно было бы меня пробовать», - Ульянов вспоминал в своей книге «Реальность и мечта».

Пырьев приступил к съемкам картины в начале 1967 года. И через год планировал в рекордные сроки закончить работу над трехсерийным фильмом. Но в начале октября 67-го он угодил в больницу, съемки были приостановлены. Возобновились они через месяц, из-за плохого самочувствия Пырьева съемки шли уже без прежней интенсивности.

7 февраля 1968 года Иван Александрович внезапно скончался во сне, вернувшись со съёмок «Братьев Карамазовых». Медицинское освидетельствование установило шесть инфарктов перенесённых «на ногах» во время работы.

Фильм был не закончен. Из трёх серий режиссер успел отснять две с половиной. Была готова треть материала последней серии. Оставшееся предстояло доснимать по пырьевским заготовкам. Завершить работу над фильмом поручили артистам Михаилу Ульянову и Кириллу Лаврову. Они закончили съемки летом 1968 года, как раз 55 лет назад. За два месяца смонтировали отснятый материал (фильм был сдан 2 сентября 1968 года). После этого грянул скандал.

Вдова режиссера Лионелла Пырьева с самого начала предвзято отнеслась к Михаилу Ульянову. Она считала, что артист напросился в картину, «додавил» её мужа. Она уговаривала Пырьева поискать другого актера. Мол, Ульянов не подходит для Дмитрия, слишком прост, очень далек от сложности Достоевского, слишком «председатель колхоза», как его герой из фильма «Председатель». На экране она и Ульянов разыгрывали страсть, а в жизни - видеть друг друга не могли.

Когда фильм был закончен Лионелла Пырьева обвинила Ульянова и Кирилла Лаврова в том, что они «нечисты на руку» - решили присвоить себе режиссерские лавры её мужа и воспользовались его трудами. Третья серия «Братьев Карамазовых» действительно предваряется титрами, сообщающими, что фильм заканчивали Михаил Ульянов и Кирилл Лавров, хотя фильм они доснимали по режиссерскому сценарию Пырьева, ничего принципиально нового, своего они не внесли в картину.

Неугомонная Лионелла писала письма в ЦК партии, подавала иски в суд… Везде смотрели на неё как на сумасшедшую. Ничего ей доказать не удалось.

Между тем когда «Братья Карамазовы» вышли на экраны в 1969 году, фильм был назван лучшим по опросу читателей журнала «Советский экран». Ивану Пырьеву была посмертно присуждена премия «За выдающийся вклад в советский кинематограф». Михаилу Ульянову - звание народного артиста СССР.

Как раз недавно на «Мосфильме» сделали покадровую реставрацию изображения и звука картины «Братья Карамазовы». Специалисты столкнулись с серьезными дефектами, вызванными глубокими повреждениями пленки Kodak, на которой снимался фильм. Одним из самых сложных дефектов стали пятна на пленке. Они были разными и по цвету и по форме. Попадались и едва заметные темные пятна, например, на лицах – розовые и синие. Пришлось попыхтеть над обширными повреждениями изображения, его деформациями и мерцанием. Плохого качества была и звуковая фонограмма. Все эти дефекты были устранены. Теперь картина смотрится совершенно по-другому. Как будто снята только вчера, а не 55 лет назад.