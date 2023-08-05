В МИДе Украины началась эпидемия "невозвращенцев" из-за кордона

Зеленский собрал дипломатов и объявил, что в ближайшие месяцы давление на Киев со стороны Запада для начала мирных переговоров с РФ может усилиться. Фото: REUTERS

Как написала американская газета New York Times, перед президентом Украины Зеленским неожиданно нарисовался еще один фронт, на котором ему не хватает ресурсов. По сведениям газеты, а ей их сообщили в самом Офисе президента Украины, в минувшую среду Зеленский собрал наличествующих на территории Незалежной дипломатов, которым объявил, что в ближайшие месяцы давление на Киев со стороны Запада для начала мирных переговоров с РФ может усилиться. А потому украинским дипломатам надо будет не только противостоять этому нажиму, но и удвоить свои усилия, расширив количество союзников Киева за счет нейтральных в настоящее время стран.

Но тут у Зеленского нарисовалась сразу двойная проблема. Мало того, что настоящих дипломатов у него осталось по пальцам пересчитать, так еще среди дипломатов, находившихся в загранкомандировках, разразилась настоящая "эпидемия", в результате которой значительная часть их стала невозвращенцами. Откровенно русофобское украинское издание "Зеркало недели" не смогло пройти мимо такого "жирного" куска и расписало всю ситуацию с дипломатами-невозвращенцами по полной. А таковых на данный момент насчитывается до 60% от общего числа тех, у кого закончился срок служебной загранкомандировки.

При этом, как считает издание, в реальности ситуация может быть еще хуже.

- Например, в прошлом году из США должны были вернуться человек двадцать, а приехал всего один. Есть посольства, откуда не вернулся ни один дипломат. «Невозвращенцами» становятся молодые и в возрасте, третьи секретари и советники-посланники, - оценивает автор статьи ситуацию.

Любопытны причины, по которым украинские дипломаты стараются не тревожить Батькивщину своим присутствием на ее территории.

Одна из самых главных – страх перед мобилизацией. Из гостиных и атмосферы дипломатических приемов мало кому хочется в окоп, да еще и с перспективой отправиться к Бандере за Зеленского. Другим просто не хочется ломать налаженный быт, который они с семьями наладили за границей. Третьи боятся, что их не выпустят к семьям, которые они не хотят возвращать на Украину и оставляют в странах своего пребывания. Четвертые не уверены, что им удастся трудоустроиться в центральном аппарате МИД Украины по возвращении, и они останутся безработными. Тем более, что при Зеленском практика назначений на дипломатические должности людей, не имеющих ни дипломатического образования, ни соответствующего опыта стала уже нормой. Фитнес-тренеры, эскортницы, фотографы и собачьи парикмахеры заполнили не только свободные вакансии в МИДе, но и заседают в парламенте, служат в других министерствах, и настоящим профессионалам не с руки находиться среди них, считая их коллегами. Есть и те, кто просто не хочет выполнять распоряжения "мальчиков из "Квартала 95", ставших основой команды Зеленского и относящихся с нескрываемым презрением ко всем, кто не входит в их ряды.

Дело дошло до того, что Зеленский, по слухам из Киева, готов сменить главу МИД Дмитро Кулебу. Не то, чтобы он совсем не доверяет Кулебе, но последний стал слишком независимым в Киеве и не решает тот объем задач, который на него взвалили Зеленский и Ермак. Кроме того, Ермак устранением Кулебы отсекает альтернативный источник информации для президента.

- Причина уменьшения влияния министра иностранных дел — в том, что президентский консильери (главный советник главы мафиозного клана, его правая рука – прим. авт.) Ермак видит в Кулебе конкурента не только на внешнеполитическом треке, но и в поставке информации для Зеленского, - констатирует все то же "Зеркало недели".

Впрочем, Зеленскому хватит и какого-нибудь доноса на Кулебу. Достаточно вспомнить, что посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко Зеленский уволил всего лишь за попытку оправдать хамство президента Незалежной "нездоровым сарказмом" лидера Украины.

В последнее время все чаще в Киеве звучат голоса о необходимости возвращения беженцев из Европы на Батькивщину. Но как можно говорить об этом всерьез, если даже вроде бы защищенные от произвола дипломаты не горят желанием вернуться на Украину.

Кстати, рецепты возвращения для начала можно было бы опробовать как раз на них.

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