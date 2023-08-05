Ладу Дэнс в тяжелом состоянии доставили в больницу вертолетом МЧС

Певица Лада Дэнс попала в ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Лада Дэнс попала в ДТП на трассе М-2 в районе Подольска. Происшествие произошло сегодня, 5 августа, около 18:00 по московскому времени на 51-м километре трассы М-2 «Крым». Певица получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы позвоночника. После ДТП она не смогла самостоятельно передвигаться— в машину скорой её перенесли на каталке.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии выясняются.

KP.RU тут же связалась с директором Лады Дэнс. И вот, что нам рассказал Сергей Путовкин: перед нашим звонком он разговаривал с врачами, которые занимаются Ладой сейчас:

- Врачи оценивают её состояние как тяжелое. Сразу же подключились экстренные службы. С помощью вертолета МЧС Ладу эвакуировали с места происшествия.

- Детали ДТП вам известны?

- Знаю, что Лада ехала с частного концерта, с корпоратива. Возвращалась после выступления домой в бизнес-такси. Она была пассажиркой. Сидела на заднем сидении. К сожалению, произошла авария. Детали ДТП сейчас устанавливаются. Кто виноват, выясняется. Но точно не Лада, поскольку она была на пассажирском месте vip-такси. Медицинские службы сработали максимально оперативно. Её уже доставили в профильную московскую больницу.