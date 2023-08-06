Новый тренд на кукольную внешность: Пластический хирург рассказал, во сколько обойдется превращение в Барби

Начинается мода на внешность Барби после выхода одноименного фильма. Фото: кадр из фильма.

После выхода в свет фильма про Барби с Марго Роби в главной роли, мир поразила «эпидемия» – блогеры одеваются в розовое, делают вечеринки в стиле Барби. Неровен час, к пластическим хирургам начнутся очереди, чтобы сделать себе кукольную внешность…

- На самом деле, мне очень жаль, что большая часть нашего общества, в том числе и блогеры, не имеют какого-то собственного мнения в отношении своей внешности, - говорит пластический хирург Дмитрий Зимин. – Да, соглашусь, фильм хороший, актерский состав замечательный, внешность актрисы приятная, какой-то тренд из этого, безусловно, должен был выйти. Но чтобы переделывать себя… Необходимо понять главное: куклы бывают разные. У современных кукол как раз очень разная внешность. И если ко мне приходят изменить внешность, я действительно вижу показания, понимаю, что могу сделать лицо более аккуратным, подчеркнуть какие-то линии и так далее, то почему бы и нет. Но это при условии, что пациент адекватный и понимает, что и зачем мы будем делать.

Пластический хирург Дмитрий Зимин Фото: Личный архив

БАРБИ – ЭТО ПРО ГАРМОНИЮ, А НЕ ПРО АНОРЕКСИЮ

- А если к вам начнут приходить за поистине кукольной внешностью?

- Если у пациентов нет соответствующих показаний, объясню, что не буду этого делать, если с моей профессиональной точки зрения и исходя из моих принципов это будет неправильно. Я не всесилен, и у меня нет волшебной палочки: я не могу всех превратить в Барби. И тем более не ставлю перед собой такую задачу.

- Эксперты подсчитали, что если бы кукла была человеком, то при росте 175 сантиметров Барби весила бы менее 50 кг, с объемом талии в 45 см, бедер — 84 см и груди — 99 см. Понятно, что шансы встретить женщину с такими параметрами в реальной жизни невелики.

- Да, согласен. Если говорить о весе, то женщина в 50 кг при росте 175 см будет выглядеть скорее болезненно. Это уже анорексия, что само по себе не очень хорошо. Мало того, что не очень эстетично, так еще и оказывает негативное влияние на жизнь в плане здоровья, в том числе будет не хватать энергии и жизненных сил. Есть специальные показатели, которые оценивают соотношения веса и роста, и у каждого человека свой идеальный вес при его росте. Для меня важны гармония и индивидуальность.

«Мне кажется, что Барби – это, в первую очередь, про гармонию. Посмотрите на Марго Робби – насколько она гармонична в фильме и по жизни: ее лицо, фигура. Она не в анорексии, она находится в целевом значении массы тела, то есть в своем идеальном весе» - говорит хирург.

РИНОПЛАСТИКА, УДЛИНЕНИЕ НОГ, УТОНЧЕНИЕ ТАЛИИ

- Но все же, расскажите, что придется изменить в себе, чтобы обладать внешностью Барби?

- Еще раз повторю, если я и соглашусь помочь адекватной (это важно!) пациентке приблизиться к внешности Барби, то лишь что-то подчеркнуть, что-то усилить, что-то добавить, что-то где-то убрать лишнее, но при этом сохранить анатомию пациента, не изуродовать его, не сделать пациента инвалидом.

Вот смотрите, чем может грозить излишняя «кукольность»:

1. Ринопластика – изменение формы носа.

Эта операция должна преследовать не только эстетическую функцию – нос не только для красоты, он еще и для дыхательной функции. Можно сделать потрясающий кукольный нос, но при этом он не будет дышать. Это ужасно, потому что человек станет инвалидом. Поэтому ринопластика должна быть и эстетической, и функциональной.

2. Удаление нижних ребер для получения тонкой талии.

Обычно такая травматичная операция сегодня не требуется. Есть другие методики, которые позволяют сузить талию, так сказать, «надломив» нижние ребра и получив хороший результат коррекции данной зоны. Но это может быть совсем не гармонично…

3. Удлинение ног.

Это очень травматичная процедура. Применяются специальные аппараты, которые стимулирует остеогенез. Чтоб решиться на подобную процедуру, необходимо очень хорошо подумать и взвесить все плюсы и минусы.

ЧТО ПОЧЕМ

- Если не брать в расчет экстремальные процедуры, то во сколько могут обойтись эстетические изменения в стиле Барби?

- Во-первых, давайте начнем со времени. Потому что подобное преображение с учетом проведения разных вмешательств как на лице, так и на теле – это очень долго. У хирургов нет волшебной палочки, только скальпель. А я не из тех хирургов, кто проводит всё и сразу. Когда на прием приходит пациентка, мы оцениваем перспективы и выстраиваем план. Делаем часть операций и обязательно оцениваем результаты. Только потом продолжаем, или в процессе меняем тактику.

Если говорить о цене:

* Ринопластика будет стоить от 450 тысяч рублей.

* Блефаропластика (подтяжка век) может понадобиться по эстетическим показаниям. Например, чтобы скорректировать разрез глаз в стиле Марго Робби – от 250 тысяч.

* Если возникнет необходимость в лифтинге нижней трети лица, то в тандеме оба вмешательства обойдутся в 800 тысяч рублей.

* Блефаропластика и эндоскопия лба для пациентки, которая уже столкнулась с первыми возрастными изменениями и нависанием в области бровей будет стоить чуть дешевле – от 700 тысяч.

* Получить точеную фигуру и скорректировать возможные недостатки в области талии можно при помощи липосакции: липосакция передней брюшной стенки, боковых отделов живота и поясничной области с элементами липоскульптурирования в сумме обойдутся в 500 тысяч рублей.

* Отдельно липосакцию бедер будет стоить 400 тысяч.

* Поскольку Барби любит щеголять в мини, пациентке может понадобиться липофилинг коленей, за который придется выложить 250 тысяч.

ИТОГО: От 700 тысяч (только за лицо) до 2,5 миллионов и выше.

Заметьте, это мы еще не брали в расчет экстремальные операции по удлинению ног!

ВМЕСТО ВЫВОДА

«Сегодня все хотят быть как Марго Робби, завтра выйдет новый фильм, и все захотят быть кем-то еще. Сегодня в тренде Барби, завтра – неваляшка. Но нужно понимать, организм имеет определенные ресурсы, и у каждого человека есть свои индивидуальные особенности – они часто не позволяют стать кем-то другим», - говорит Дмитрий Зимин.

Так что учимся быть собой.

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