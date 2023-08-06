Военная спецоперация на Украине 6 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 августа 2023 года.

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил государственные награды и наградное оружие военнослужащим группировки войск «Центр» в зоне спецоперации.

Российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР. Подразделения группировки «Восток» также сорвали попытку ротации подразделений украинских войск в районе Никольского.

Вооруженные силы России уничтожили три штурмовые группы армии Украины рядом с Ореховым Запорожской области.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил причастность Киева к атаке на танкер «СИГ» в Керченском проливе, назвав ее «логичным шагом» по отношению к России.

Минобороны РФ заявило об освобождении населенного пункта Новоселовское в ЛНР. ВС России также улучшили положение в районах Ольшаны и Першотравневого в Харьковской области.

Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли более 175 бойцов на Запорожском направлении за сутки. Также было уничтожено два танка, четыре БМП и две польские САУ Krab.

Российские силы уничтожили надводный беспилотник в севастопольской морской зоне. Все ограничения на движение водного транспорта сняты.

Взрывы произошли в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях Украины. Ранее по всей стране была объявлена воздушная тревога.