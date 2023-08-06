Последние новости о ситуации вокруг Украины на 6 августа 2023 года: у Киева не оказалось пилотов для обучения на F-16, президент Чехии разрешил своим гражданам сражаться за ВСУ, в США провели опрос об использовании американской армии на Украине

Алексей Данилов, в прошлом ветеринар и рэкетир, а ныне секретарь СНБО Украины. Фото: REUTERS

СЕКРЕТАРЬ СНБО ДАНИЛОВ ПООБЕЩАЛ "РАСШИРИТЬ ГЕОГРАФИЮ УДАРОВ"

Алексей Данилов, в прошлом ветеринар и рэкетир, а ныне один из самых высокопоставленных украинских чиновников – секретарь СНБО, пообещал, что украинские военные "расширят географию ударов по российским военным объектам". Российские цели, как он считает, станут лучшим полигоном для украинского оружия и его рекламы на мировом рынке вооружений, а украинский ВПК превратится в одного из основных в мире, поскольку произведенная им техника пройдет через уникальные боевые испытания.

По всей видимости экс-ветеринар и бывший бандит вел речь о морских дронах и БПЛА, но есть один нюанс – ничего своего у украинского ВПК нет. БПЛА у ВСУ преимущественно турецкие, а морские беспилотники им в комплекте поставляются из Великобритании. Сама же Украина способна только на отверточную сборку.

Именно в силу величия ВПК Украины ВСУ, и воюют всей сборной солянкой, что им прислали со всего мира.

ВЕЛИКАЯ СИЛА СЕТИ

Неприятные последствия своих перемог в Польше почувствовали в этой стране украинские беженцы. Буквально два последних дня в Сети в этой стране стал сверхпопулярен ролик, в котором украинские беженцы хвастались, как "они по 100 раз въезжают в Польшу, чтобы получить выплаты переселенцам, которые потом благополучно тратят на Украине". Ролик вызвал такое возмущение самих поляков, что власти Польши обратили на него внимание и стали проводить проверки. Как пишет один информированный ТГ-канал, хватило всего несколько часов, чтобы 500 украинских беженцев лишились статуса и соответствующих льгот. И им не помогло даже вмешательство дипломатов и правозащитников.

У КИЕВА НЕТ ПИЛОТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА F-16

По данным влиятельного американского издания Politico, лишь восемь украинских пилотов в состоянии начать обучение на истребителях F-16. У остальных кандидатов обнаружились очень большие проблемы со знанием английского языка. Еще 20 пилотов, которые "немного говорят по-английски", пойдут на языковые курсы в Британии уже в августе.

- Возможно, именно это имел в виду президент Украины Владимир Зеленский, когда объявил о начале обучения на F-16 в августе, - заключил журнал.

Всего было выявлено 32 украинских пилота для потенциального участия в программе обучения. "Но знание английского языка остается камнем преткновения", - добавляет издание.

Как пишет Politico 32 пилота - этого достаточно для двух эскадрилий одноместных F-16. При том, что эскадрилья у НАТО составляет 12-16 самолетов. Вот только в реальности это на самом деле минимум всего для одной эскадрильи, поскольку в нынешних боевых действиях самолет обычно передается от одного пилоту другому, своему сменщику. А один пилот на один самолет – непозволительная роскошь.

ВАРШАВА НЕЗЛАМНАЯ

Министр сельского хозяйства республики Польша Роберт Телюс в интервью "Польскому радио" заявил, что Варшава в любом случае закроет границу для агропродукции из Украины 15 сентября.

- Даже если Европейская комиссия решит этого не делать, мы закроем границу. Считаю, что некоторые из пяти прифронтовых стран сделают то же самое. Мы хотим и помогаем Украине, но благополучие фермеров является нашим приоритетом, — обосновал польский министр свою позицию.

Поляки уже вторую неделю, если не больше, твердят изо дня в день одно и то же. Непонятно, они сами себя уговаривают?

АРБУЗ НЫНЧЕ ДОРОГ

На Украине стартовал сезон арбузов и дынь, но продают их по таким ценам, что позволить их себе может далеко не каждый житель страны.

На рынках Киева арбуз из Одесской области стоит 35-40 грн (80-100 рублей) за кг.

- Арбуз из Херсонской области продаем по 40 грн/кг. Они слаще, но их очень мало. Поэтому и дороже. Бывает, привозят ещё из Николаевской области, но чаще всего из Одесской", — рассказал журналистам продавец на одном из рынков столицы. -Дыни в этом году вообще золотые. Например, узбекская стоит 95 грн за кг. Она сама по себе большая, поэтому одна такая дыня может обойтись до 1000 грн. Дыня из Одесской области чуть дешевле — 75 грн за кг. Люди, конечно, возмущаются, но все равно покупают. Сейчас наиболее популярно покупать арбуз или дыню частями, потому что так дешевле. В гипермаркетах арбузы стоят дешевле около 30 гривен за кг., а дыню из Одесской области можно купить и по 64 грн/кг.

С учетом того, что арбузы и дыни выращивают на самой Украине, цены можно признать поистине космическими.

ПРИБАЛТИКА ВЫГОНЯЕТ "ХОРОШИХ" РУССКИХ

Шесть тысяч граждан России, имеющих ВНЖ в Латвии, которые не записались на экзамен по латышскому, получат письмо с просьбой уехать из страны. МВД страны обещает не охотиться и не депортировать людей, хотя закон предусматривает и насильственное выдворение.

- Когда в моей комиссии мы задали начальнику Погранохраны вопрос, возьмут ли какую-то семидесятилетнюю бабушку и отвезут к границе, он так нам и сказал: они просто по закону должны это делать, — заявил глава Комиссии по гражданству и миграции Латвии.

А вот Литва уже объявила 1164 гражданина России и Белоруссии, проживающих в стране, угрозой национальной безопасности. И в Вильнюсе пообещали, что их депортируют.

Учитывая, что большинство этих граждан являются так называемыми "хорошими русскими" и настроены антибелорусски и антироссийски, их это известие вряд ли обрадовало.

ЧЕХАМ РАЗРЕШИЛИ ВОЕВАТЬ В ВСУ. ПОКА НЕ ВСЕМ

Как сообщила представитель президента Чехии Маркета Ржегакова, Петр Павел разрешил 14 гражданам вступить в ВСУ.

Сейчас, по сведениям издания iRozhlas, такие разрешения есть уже у 146 чехов: 132 из них получили разрешение от бывшего президента Милоша Земана. Петр Павел, как сообщается, отклонил просьбу 8 человек вступить в ВСУ.

По чешскому законодательству, гражданам Чехии запрещена служба в иностранных вооруженных силах, если только они не получат персональное разрешение от президента страны. Если чехи присоединятся к ВСУ без необходимого разрешения, им грозит уголовное преследование.

В ЛИТВЕ ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ НЕ МОГУТ ПОМОЧЬ УКРАИНЕ

Глава МИД Литвы Ландсбергис объяснил, что мешает развитию маршрута для экспорта украинского зерна через Клайпедский порт.

- Немного досадно, что, несмотря на сражения и другие обстоятельства, многие чиновники в Еврокомиссии уезжают в отпуск, и мы не получаем той быстрой реакции, которую могли бы получить, — заявил министр.

Вильнюс ранее объявил, что намерен построить терминал на польской границе для перегрузки от 500 до 800 тыс. тонн сыпучих грузов на литовские железные дороги, которые еще не перешли с "русской" на "европейскую" колею, чтобы ускорить транспортировку украинского зерна через порты Прибалтики. Вот только лето, отпуска и бюрократия ЕС, у которого надо еще выпросить деньги на такое строительство — далеко не единственные препятствие. Потому что пересыпать зерно придется два раза при переходе украинско-польской границы, а потом – на польско-литовской. Менять колесные пары представляется гораздо более эффективным вариантом.

РАДА ХОЧЕТ ПРОСИТЬ МОК О ПОЖИЗНЕННОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ РУССКОЙ САБЛИСТКИ

В Верховной Раде Украины появился проект обращения к МОК, международным спортивным федерациям и парламентам демократических стран с призывом "осудить незаконную дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан и пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову".

Под проектом обращения – семь подписей депутатов, преимущественно имевших или имеющих отношений к спорту (Григорий Суркис, Жан Беленюк, Георгий Мазурашу и т.д.). По мысли авторов обращения, украинка Харлан была совершенно права, когда не пожала руку россиянке, а Смирнова ее провоцировала, когда подала руку для завершения поединка, как это полагается по правилам соревнований.

Неистовые украинцы предлагают, помимо россиянки, наказать и всех остальных, кто участвовал в дисквалификации украинки и голосовал за нее.

Дай им волю, точно расстреляли бы. МОК еще не понял, на поводу у кого он пошел.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- По данным издания Welt, Германия тормозит поставки обещанного Украине оружия - после майского визита Зеленского в Берлин из 110 обещанных танков Leopard были поставлены только 10, а два десятка БМП Marder и системы ПРО Iris-T не отправлены вовсе. Колбаса, оказывается, злопамятная.

- Как сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экспертов Агентства допустили на крышу третьего и четвертого реакторов на Запорожской АЭС. и они там… не обнаружили никакой взрывчатки.

- Издание The Economist выяснило, что оружейный завод в Латвии с ноября 2022 года отправил на Украину более 65 тысяч напечатанных на 3D-принтере боеприпасов для подвешивания их на БПЛА ВСУ под видом детских игрушек.

- Львовские нацисты призвали в сети к сносу "Родины-матери" в Киеве после окончания спецоперации, предложив установить вместо теперь уже "Украины-матери" памятника "Росток".

- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "если кто-то занимается европейской политикой, как я, то сегодня все "западные ценности" означают три вещи: миграция, ЛГБТК и война"

- В новых квитанциях от "НафтоГаза Украины" абонентам пообещали скидку на оплату газа, но при одном условии: "Вы можете получить скидку на оплату услуг, если расскажете о коллаборанте или уклонисте с помощью бота". Донести на соседа-уклониста теперь в Незалежной можно еще и с прибылью для себя.

- У России уже нет такого запаса ракет, как в прошлом году, поэтому зимой она будет атаковать Украину дронами, - заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, но тут же опустил их на землю, пояснив, что дроны тоже опасны.

- В США провели опрос населения по поводу использования солдат армии США в боевых действиях на Украине: 31% американцев поддержали отправку американских военных на Украину, 34% высказались против, а еще четверть опрошенных не определились со своим мнением по этому вопросу.