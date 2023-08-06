Герой спецоперации «Z» старший сержант Самарин принял огонь на себя

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«В сущности, нет ничего вреднее, и даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, – должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «В баталии в полевой три атаки: первая в крыло, которое послабее. В середину нехорошо – самого сожмут. Атака всеми силами в обход хороша только для малого корпуса»!

ВСТРЕТИЛ «КОНТРНАСТУП» ВСУ МИНАМИ

Лейтенант Артем Морозов

«Сапёрный взвод под командованием лейтенанта Артема Морозова в составе батальонной тактической группы Вооруженных Сил РФ выполнял задачи по укреплению оборонительных рубежей российских подразделений, а также блокированию действий диверсионно-разведывательных групп и десантов противника. Выдвинувшись в заданный район, российские сапёры под командованием Морозова произвели рекогносцировку рубежей минирования и путей выдвижения к ним противника, после чего приступили к выполнению задач. Силами вверенного взвода Морозов в кратчайшие сроки произвел минирование десантно-опасных участков и танкоопасных направлений, оборудовав противотанковые и противопехотные минные поля, установив мины различного типа. Минные поля и минно-взрывные заграждения, оборудованные подразделением Артема Морозова, смогли остановить продвижение украинских боевиков и их бронетехники в ходе попытки наступления. Противник, потеряв часть бронетехники и живой силы, был вынужден отступить».

ПРИНЯЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ И ОТВЛЕК ВРАГА

Старший сержант Александр Самарин

«Старший сержант Александр Самарин в ходе проведения специальной военной операции выполнял задачу по осуществлению аэрозольного противодействия средствам разведки и управления оружием противника в интересах батальонной тактической группы российских войск. В условиях систематического воздействия огня артиллерии противника проявляя мужество и героизм Александр обеспечил постановку маскирующих аэрозольных завес на открытых участках маршрутов выдвижения, рубежах развёртывания в предбоевые и боевые порядки, переправах через водные преграды, станциях погрузки и на наиболее важных объектах тыла. Проводимые Самариным маскировочные мероприятия обеспечили защиту позиций наших войск. В один из дней Самарин в составе подразделения выполнял боевую задачу по вытеснению националистов, закрепившихся в стратегически значимом населенном пункте. В ходе продвижения Александр обнаружил опорный пункт противника на подступах к населенному пункту. Скрытно подобравшись к боевикам и заняв выгодную огневую позицию, Александр открыл шквальный огонь по вооруженным боевикам. Стянув все силы противника на себя, старший сержант Александр Самарин обеспечил условия для захода группы в тыл боевиков, что позволило взять опорный пункт без потерь».