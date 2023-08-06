Российская армия отмечает 172-й День Железнодорожных войск

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- Личный состав Железнодорожных войск совершенствует профессиональное мастерство, добросовестно выполняет воинский долг, показывает образцы организованности и порядка, высокие морально-психологические качества при выполнении учебно-боевых задач. Поистине героически и отважно воины-железнодорожники выполняют боевые задачи в специальной военной операции на Украине, самоотверженно трудятся на строительстве БАМа, - заявил в своем поздравлении военным железнодорожникам замминистра обороны России генерал-полковник Алексей Кузьменков.

Отметим, сегодня военные железнодорожники занимаются восстановлением и строительством железных дорог и наведении эксплуатации наплавных железнодорожных мостов в интересах армии.

«И в наши дни, в ходе проведения специальной военной операции, проявляя решительность и отвагу, личный состав Железнодорожных войск с честью выполняет поставленные руководством страны задачи», - заявил начальник Главного управления Железнодорожных войск генерал-лейтенант Олег Косенков.

Напомним, первое боевое крещение наши военные жедлезнодорожники получил в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В годы Великой Отечественной войны железнодорожные части восстановили и построили свыше 120 тысяч километров железных дорог, около 3 тысяч мостов.

Наши железнодорожники также внесли выдающийся вклад в восстановление ряда железнодорожных магистралей, участвовали в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф на железнодорожном транспорте на Сахалине. А еще проявили свои волевые качества на станциях Арзамас и Свердловск-Соргировочный, на Чернобыльской АЭС, во время землетрясения в Армении, ликвидировали последствия наводнения в Дальневосточном федеральном округе и Крымске, паводки в Алтайском крае, тушили пожары в Центральной России, Иркутской области и в Хакасии, оказывали помощь по сбору нефтепродуктов в Керченском проливе.

Потенциал Железнодорожных войск, военная школа обучения и научный комплекс - позволяют решать задачи по предназначению с высоким качеством в установленные сроки.