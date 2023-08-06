Как пережить жару и не страдать: Пять простых решений

Не каждый человек способен пережить жаркую погоду, не ощутив проблемы со здоровьем - головокружения, обмороки, тепловой удар, повышение давления. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во многих регионах России на протяжении большей части летнего сезона шел дождь, был сильный ветер, а температура воздуха едва доходила до отметки +15 градусов. И вот, наконец-то наступило жаркое лето. Температура воздуха местами поднимается до 35 градусов выше нуля.

Кажется, можно радоваться, наконец-то отправиться купаться, погреться на солнышке и убрать на дальнюю полку теплую одежду. Но появилась другая проблема - вместе с пеклом и пришло плохое самочувствие. Не каждый человек способен пережить жаркую погоду, не ощутив проблемы со здоровьем - головокружения, обмороки, тепловой удар, повышение давления.

Каждый знает, что в такую погоду нужно пить больше воды, чем обычно, носить легкую одежду из натуральных тканей и головные уборы, а также не гулять в самые активные солнечные часы. Но есть и другие способы решения проблемы. В этой статье мы расскажем, как не стать заложником палящего солнца, и провести жаркие дни с удовольствием, а не в больничной койке.

«Антизнойный» самомассаж

В первую очередь, жаркие удары солнца принимает на себя наш мозг и вегетативная нервная система. Чтобы мозг и другие органы продолжили работать стабильно необходимо сделать простой самомассаж - это три легких упражнения, на которые понадобится три минуты.

- Нужно с силой надавить на мочки ушей большим и указательным пальцами;

- Сильно надавить в центр ямки меду нижней губой и подбородком большим пальцем;

- Соединить подушечки больших пальцев и мизинцев и сильно надавить.

От духоты спасет зеленый цвет

Оглянитесь вокруг - так много зеленого цвета нас окружает. Именно он поможет спастись в душную погоду. Обратите внимание на свой рацион - есть ли в нем огурцы, кабачки, зелень, цуккини, листовые салаты? Если нет, то нужно срочно это исправить. Продукты зеленого цвета создают охлаждающий эффект.

Кроме этого, при выборе солнечных очков, сделайте акцент на линзах с зеленоватым оттенком. Как утверждает психотерапевт Татьяна Клименко, зеленый цвет хорошо стимулирует нервные окончания на глазном дне, что необходимо для поддержания нормального тонуса и терморегуляции организма.

Что делать если дома нет кондиционера

Если в жаркую погоду вы решили остаться дома, но нет кондиционера, то вас спасет холодная ванная. Но не спешите в нее ложиться. Просто наберите ванну до краев холодной водой, и оставьте дверь в санузел открытой. В результате, воздух в квартире охладится и будет не таким сухим.

Еще одним помощником станет самый простой вентилятор. Многие спросят: «так воздух в квартире все равно горячий, в чем толк?». Но толк будет, если использовать вентилятор правильно. Нужно направить его на ноги, лечь в кровать и ничем не укрываться.

Что делать если давление подскочило во время прогулки

Во-первых, не забывайте пить больше воды. Во-вторых, срочно вернитесь домой. Примите необходимые лекарства, которые ранее назначал врач. После этого нужно лечь на кровать и накрыть голову влажным полотенцем.

Что делать заядлым спортсменам в жаркую погоду

Один из самых популярных советов от врачей в жаркую погоду - воздержаться от физических нагрузок. Но что делать тем, кто живет с девизом «Спорт - это жизнь». На самом деле, все очень просто - не нужно полностью отказываться от любимого дела. Достаточно сменить вид тренировок. Откажитесь от тяжелых штанг, силовых тренажеров и активных игр (футбол, волейбол, баскетбол). В знойные дни лучше отдать предпочтение легким аэробным нагрузкам: йога, плавание, неспешная ходьба. При этом заниматься спортом лучше либо до 10 часов утра, либо после 8 вечера (в это время солнце наименее активно).