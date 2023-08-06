Что нужно нюхать, чтобы поумнеть: ученые нашли связь между запахом и когнитивными способностями

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ученые из Центра нейробиологии обучения и памяти при Калифорнийском университете в Ирвайне установили, что с помощью запахов можно улучшать память и познавательные способности мозга, а также заниматься профилактикой развития деменции. Эксперимент по выдыханию ароматов во сне в течение двух часов показал, что память пожилых людей улучшалась более чем в 3 раза (на 226 процентов), по сравнению с контрольной группой людей того же возраста.
43 мужчины и женщины в возрасте 60–85 лет, не страдающих нарушениями памяти, мышления или восприятия, случайным образом разделили на две группы. Одна группа – контрольная – не повергалась никаким специфическим воздействиям запахов во время сна, а вот второй давали ночью во время сна по 2 часа нюхать 7 разных запахов, поочередно и при помощи диффузора и картриджей с ароматами. Так продолжалось 6 месяцев.
Дальше показатели памяти и мышления замеряли при помощи нейропсихологических тестов, а состояние мозга – через МРТ.
Семь ароматов эфирных, которые достоверно улучшили память у людей старшего возраста, это:
- роза,
- апельсин,
- эвкалипт,
- лимон,
- мята,
- розмарин,
- лаванда.
Помимо того, что «нюхачи» стало лучше запоминать и решать тесты на когнитивные способности, снимки МРТ показали, что у них улучшилось состояние нервного пучка белого вещества мозга, известного как крючковидный пучок, который соединяет медиальную височную долю с префронтальной корой мозга, отвечающей за принятие решений. Также участники сообщили, что крепче спали.
Кстати, более ранние исследования показывали, что люди с деменцией на ранних стадиях, которым давали вдыхать до 40 разнообразных запахов дважды в день в течение 15 дней улучшали свою память, языковые навыки, у них снижались симптомы депрессии.
Действительно, ученые пробовали понять, а как работают языковые и культурные ассоциации с определенным запахом и субъективное ощущение жары или прохлады и даже ставили подобные эксперименты, но достоверных доказательств того, что одни запахи помогают нам согреться, а другие – охладиться, нет. Тем не менее, определенные психологические ассоциации между запахом и какой-то ситуацией, чаще всего вкусовой или атмосферной, эмоциональной, у нас есть.
Традиционно освежающими запахами считаются:
- перечная мята;
- цитрусовые (лимон, апельсин, грейпфрут);
- эвкалипт;
- бергамот;
- лаванда.