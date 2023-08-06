Что нужно нюхать, чтобы поумнеть: ученые нашли связь между запахом и когнитивными способностями

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ученые из Центра нейробиологии обучения и памяти при Калифорнийском университете в Ирвайне установили, что с помощью запахов можно улучшать память и познавательные способности мозга, а также заниматься профилактикой развития деменции. Эксперимент по выдыханию ароматов во сне в течение двух часов показал, что память пожилых людей улучшалась более чем в 3 раза (на 226 процентов), по сравнению с контрольной группой людей того же возраста.

КАК ПРОХОДИЛ ЭКСПЕРИМЕНТ?

43 мужчины и женщины в возрасте 60–85 лет, не страдающих нарушениями памяти, мышления или восприятия, случайным образом разделили на две группы. Одна группа – контрольная – не повергалась никаким специфическим воздействиям запахов во время сна, а вот второй давали ночью во время сна по 2 часа нюхать 7 разных запахов, поочередно и при помощи диффузора и картриджей с ароматами. Так продолжалось 6 месяцев.

Дальше показатели памяти и мышления замеряли при помощи нейропсихологических тестов, а состояние мозга – через МРТ.

КАКИЕ ЗАПАХИ УЛУЧШАЮТ ПАМЯТЬ?

Семь ароматов эфирных, которые достоверно улучшили память у людей старшего возраста, это:

- роза,

- апельсин,

- эвкалипт,

- лимон,

- мята,

- розмарин,

- лаванда.

Помимо того, что «нюхачи» стало лучше запоминать и решать тесты на когнитивные способности, снимки МРТ показали, что у них улучшилось состояние нервного пучка белого вещества мозга, известного как крючковидный пучок, который соединяет медиальную височную долю с префронтальной корой мозга, отвечающей за принятие решений. Также участники сообщили, что крепче спали.

Кстати, более ранние исследования показывали, что люди с деменцией на ранних стадиях, которым давали вдыхать до 40 разнообразных запахов дважды в день в течение 15 дней улучшали свою память, языковые навыки, у них снижались симптомы депрессии.

А ОХЛАДИТЬСЯ В ЖАРУ ПРИ ПОМОЩИ ЗАПАХОВ МОЖНО?

Действительно, ученые пробовали понять, а как работают языковые и культурные ассоциации с определенным запахом и субъективное ощущение жары или прохлады и даже ставили подобные эксперименты, но достоверных доказательств того, что одни запахи помогают нам согреться, а другие – охладиться, нет. Тем не менее, определенные психологические ассоциации между запахом и какой-то ситуацией, чаще всего вкусовой или атмосферной, эмоциональной, у нас есть.

Традиционно освежающими запахами считаются:

- перечная мята;

- цитрусовые (лимон, апельсин, грейпфрут);

- эвкалипт;

- бергамот;

- лаванда.