Самая чудовищная атака в истории человечества: Главное военное преступление США «перевешивают» на Россию

Люди молятся перед кенотафом в память о жертвах атомной бомбардировки 1945 года в Хиросиме Фото: REUTERS

В самом конце Второй мировой войны, 6 и 9 августа 1945 года, Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Погибли до 240 тысяч человек, в подавляющем большинстве - мирные жители. В последующие годы от радиации умерли еще десятки тысяч. Военного смысла эти атаки не имели, их использовали как акции устрашения. А США остались в истории человечества как единственная страна, применившая на планете ядерное оружие.

Но, похоже, ни нынешнему поколению японцев, ни гражданам стран Запада знать о варварских американских бомбардировках, а тем более осуждать их не положено. На прошедших только что в Хиросиме памятных мероприятиях, посвященных очередной годовщине трагедии, никто из выступавших не посмел упомянуть, что бомбы сбросили именно США. То есть ядерный апокалипсис, унесший огромное число жизней, был, а кто его учинил - не важно. Ведь дядя Сэм может рассерчать. Молчал на этот счет премьер-министр Японии Фумио Кисида, воды в рот набрал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, тихо топтались в сторонке приглашенные на церемонию представители 111 государств. Кстати, российских дипломатов в Хиросиму не позвали. А то еще поведают никому не нужную правду.

Впрочем, сказать, что тему ядерного оружия вообще замяли, было бы не верным. Кого там, на Западе, считают главной угрозой? Ну конечно Россию! И тут цинизм этих господ побил все мыслимые рекорды. Стоя у мемориала, где 78 лет назад ветер кружил радиоактивный пепел, оставшийся от его соотечественников после американской атомной бомбардировки, премьер Кисида вещал о том, что «путь к миру сейчас становится труднее, потому что Россия грозит ядерным оружием». Ему вторил генсек Гутерриш: «Как известно любому, кто побывал здесь, воспоминания никогда не тускнеют». И тут же продемонстрировал особенности своей памяти, образно указав на Москву: «Барабаны ядерной войны бьют вновь. Некоторые страны безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения».

Уже сейчас большинство молодых японцев уверено, что Хиросиму и Нагасаки бомбил Советский Союз, а США чуть ли не спасли Японию от «русской оккупации». Так там преподносится история. Спросите, как такое возможно? Но вот вам другой пример. Спустя всего 35 лет после объединения Германии многие родившиеся после этого события дрезденцы считают, что их город был стерт с лица земли не англо-американский авиацией, а советскими бомбардировщиками.

Да, барабаны холодной войны действительно бьют вовсю. И под их грохот Запад, похоже, готовит новый поход на нашу страну.