Соратники Зеленского обещали летом пить кофе в Крыму. Но пока пьют кровь собственных солдат

Сергей Цеков. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

После атаки на российский танкер «Сиг» в районе Керченского пролива и очередной атаки дронов на Крым и на Севастополь, а также появившиеся у побережья мины, "КП" обратилась за комментарием к сенатору от Крыма, который большую часть жизни жил и работал на этом полуострове, Сергею Цекову.

- Атаки со стороны Украины по Крымскому мосту и судам, проходящим под ним, будут продолжаться?

- Мы к этому должны быть однозначно готовы. К тому, чтобы предотвращать атаки на гражданские суда. Чтобы обезопасить не только корабли, но и порты свои. Обезопасить гражданские суда во всех территориальных водах Российской Федерации. Не исключаю, что Киев попробует атаковать по всему северному Причерноморью РФ. Но противодействие и комментарии - это в компетенции Минобороны РФ.

- Крым атакуют беспилотниками регулярно в последний месяц — как люди реагируют?

- В Крыму вообще по сравнению с весной и с началом лета настроение значительно улучшилось. У крымчан и до этого не было особого беспокойства. Но в массовом сознании сложилось подтверждение такого мнения: у Украины ничего не получится. И все их разговоры, что они атакуют Крым, возьмут его и летом будут в Ялте кофе пить - они развалились. И у крымчан появилось гораздо большее спокойствие - по многим действиям Киева по отношению к Крыму.

- О чем последние атаки ВСУ по Крыму, крымскому мосту и по Новороссийскому рейду говорят?

- О том, что у украинских вооруженных формирований абсолютный неуспех на линии боевого столкновения. Это шаги отчаяния Киева. Они хоть как-то попытаются доказать свою способность к контрнаступлению. Свою способность атаковать военные объекты РФ - но получается, что все больше летит в гражданские объекты.

- За последний месяц Крым массово атаковали БПЛА не менее трех раз - по 10-12 дронов за раз, вот мина приплыла в район Севастополя...

- Ну у крымчан и до этого особого беспокойства не было. Кром тех, у кого не слишком устойчивая психика. И меня некоторые знакомые спрашивали о том, мол, ну что там, в Крыму? Вот, мол, Киев, заявляет, что украинские войска дойдут до Крыма. Это было, может, позавчера. Но сегодня уже все понимают — ничего у них не получится. И к этим атакам морских и воздушных дронов люди уже спокойно относятся.

- Но ведь эти дроны достигали объектов в Джанкое, под Керчью?

- Да тоже спокойно относятся! И депутаты, и представители минобороны понимают, что надо обеспечивать лучше безопасность крымских военных складов. Да, по некоторым военным хранилищам дроны долетели. Да, в июле достал Крымский мост морской беспилотник. Но не с тем результатом, на который они рассчитывали.

- Слышны рассуждения о том, что с точки зрения обеспечения безопасности можно было бы, наверное, отрабатывать лучше.

- Когда украинцы достают до каких то объектов в Крыму - то многие думают, ну как же так получилось? Но ведь они не достигли ничего серьезного! И их дрон дошел до моста в той части моста, где малые глубины. И танкер получил пробоину - но он на ходу. Да, мы бы хотели чтобы на более высоком уровне был уровень безопасности складов с боеприпасами. Но, знаю, меры принимаются. И создаются новые системы противовоздушной и противоморской обороны.

- Вы сейчас в отпуске и вы в Крыму - вы чувствуете себя в безопасности?

- Да. И мои близкие и знакомы тоже. То, что ВСУ ранее смогли свои БПЛА доставить в Кировский, Красноармейский, Джанкойский районы, достать этот танкер в Керченском проливе — так ущерб же от них для людей минимальный!

- Но не для туризма в Крыму.

- Вы, может, удивитесь, но на 50 процентов вырос пассажирский поток в Крым за последнее время, за летние месяцы.

- По железной дороге?

- Да. Все пляжи заполнены до отказа. И Ялта до отказа забита -у меня семья сейчас там. Жена говорит, никогда такого не было, столько народу на набережной...

- У ваших соседей, в Донецке, в субботу прилетело в центр города...

- Мне интересно — они не ждут ответный удар по Киевскому национальному университету? После того, что они сделали с Донецким университетом? Они ведь продолжают целенаправленно бить именно по гражданским объектам, сейчас ударили по высшему учебному заведению. Зря надеются на наше терпение...