Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов железных дорог

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин отметил, что важный вклад в развитие этой стратегической отрасли вносят машинисты и проводники, транспортные строители и ремонтники, инженеры и диспетчеры.

Говоря о продолжении славных традиций, глава государства подчеркнул:

- Они закладывались ещё создателями Царскосельской железной дороги, развивались по мере того, как новый вид транспорта становился всё более значимым, необходимым для нашей огромной страны, в том числе для обеспечения её безопасности.

Сказал лидер страны и о том, что в годы Великой Отечественной железнодорожники совершили подвиг, который можно назвать и трудовым, и ратным, под огнём и бомбёжками обеспечивая связь между фронтом и тылом.

- Грандиозное строительство Транссиба и БАМа и других магистралей, которые сегодня служат всей стране - яркие примеры трудовой доблести, — сообщил президент.

Напомнил глава страны о модернизации и комплексном развитии всей инфраструктуры железных дорог, в том числе, Центрального транспортного узла, Восточного полигона, подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. А также о восстановлении железнодорожного сообщения в новых регионах РФ.

- Ведётся разработка новейших отечественных высокоскоростных локомотивов и поездов, что станет ещё одним шагом к укреплению нашей технологической независимости, — заявил Путин, — В приоритетах– дальнейшая цифровизация сервисов и услуг, внедрение передовых технических и логистических решений.

По словам президента, будет обновляться, становиться современнее и облик вокзалов в российских городах, которыми ежедневно пользуются миллионы людей.