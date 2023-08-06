«Делайте свекольник, носите лен, любуйтесь загорающими»: секретами, как пережить жару, поделился поэт Шаганов

Москву накрыл небывалый зной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда столицу накрыл небывалый в августе зной, люди вновь стали искать рецепты того, как спастись от непривычной для москвичей жары. «КП» обратилась к популярному поэту-песеннику и художнику Александру Шаганову, автору супер-шлягеров «Атас!» «Тучи», «Там, за туманами» и других хитов «Любэ», Иванушек International и других любимых народом исполнителей.

- Как просто и эффективно бороться с жарой?

- Маечки надо одевать посветлее и почаще стараться их стирать. А того, кого достала так называемая «страшная московская жара», которая очень краткая, стоит утешиться тем, что скоро придет месяц ноябрь для вас. Оденьте прекрасную льняную одежду. У меня такая есть. Лен спасает от всего.

- Это наружная история. А внутренняя?

- Свекольник — холодный борщ на свекле. Это полезно и вкусно, и жаропонижающе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы лично готовите?

- Я сам освоил. Он очень прост в приготовлении. Главная история — хорошо очищенная свекла, вода и зелень.

- Сколько чего?

- На 3 кило свеклы 5 литров воды, 100 грамм сахара (это полстаканчика) и 50 грамм уксуса яблочного, он помягче.

- И это все варится долго?

- Это настой, часочек на медленном огне. Туда добавляется немного огурцов нарезанных, редиски малый пучок, немножко ветчинки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Не обжаренной?

- Нет, по-студенчески все. Еще несколько вареных яиц и лук с укропом. И обязательно сметанки сверху, процент жирности повыше. И никакая жара вам не страшна.

- Кастрюля нужна большая, точно не на одно лицо.

- Приходит ко мне на экскурсию группа из 12 человек — я вот такую кастрюлю свекольника готовлю. И все съедают подчистую. Надо не промазать с приготовлением настоя — как раз на часочек. Мне этот царский рецепт подсказали в Волгограде. В ресторане «Фасоль» мне шеф-повар подсказала рецепт.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Других рецептов нет?

- Можно пойти в московские парки, и полюбоваться на обнаженные тела отдыхающих, вспоминая картины Ренуара. А потом наступит долгожданный благодатный вечер с его чудесной прохладой.

- То есть вы предлагаете наслаждаться жарой, а не бороться с ней?

- Это же летнее чудо — меня со студенческих лет вдохновляла августовская жара. Надо с радостью воспринимать ее. Как и февральские морозы. Это же огромное чудо, что мы в таком удивительном климате живем в нашей любимой России, с такими сменами сезонов. Не успеваем устать. Нам не скучно.