Онищенко: дипломы ДонНУЭТ, пострадавшего при обсреле ВСУ, будут восстановлены

В Донецком национальном университете экономики и торговли сгорели дипломы выпускников и документы приемной комиссии после обстрела ВСУ. Фото: REUTERS

В Донецком национальном университете экономики и торговли сгорели дипломы выпускников и документы приемной комиссии. Причиной стал пожар после обстрела ВСУ, - сообщили в воскресенье, 6 августа, в Минобрнауки России.

… - Я уверен, что уничтоженные дипломы - а все они российского образца, - будут восстановлены, их, хотя и с некоторой задержкой, обязательно вручат всем выпускникам вуза, - рассказал заместитель президента Российской Академии образования Геннадий Онищенко, который уже несколько раз выезжал в Донбасс вручать документы об окончании высших учебных заведений. - Я думаю, ребята с пониманием к этому отнесутся.

Геннадий Онищенко, академик РАН, президент Землячества донбассовцев в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Но сам факт, когда бьют по учебным заведениям (сегодня сообщили, что в Херсонской области шел прицельный ракетный обстрел школы) - уже говорит о том, что та шайка, которая правит Украиной, она уже от отчаяния бьет по самому больному, что дает наибольший резонанс в обществе.

Конечно, это детсады, школы, вузы.

Дипломы - дипломами, но, видимо, после оценки понесенного ущерба будет ясно, вовремя ли начнется учебный год в этом университете, который обстреляли ВСУ.

И ещё… Конечно же, - то, что мы наблюдаем, делается при прямом участии и указанию Соединенных Штатов Америки, что, в общем-то, говорит о многом.

И, прежде всего, о том, что все эти разглагольствования о гуманизме, защите населения, правах человека – циничное пустозвонство со стороны и высшего политического руководства США, да и всех тех, кто устраивает месиво из людей и техники на линии соприкосновения со стороны ВСУ…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Геннадий Онищенко назвал идею об отмене «домашки» школьникам инфантильной и непродуманной

Академик РАН, заместитель президента Российской Академии образования - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым (подробнее)