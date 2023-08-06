По следам Блиновской: Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова запустила курс по картам таро за 300 тысяч рублей

Актриса Мария Шумакова Фото: Иван МАКЕЕВ

Кажется, печальный опыт работы многочисленных представительниц инфоцыганства (Елена Блиновская, Валерия Чекалина и др.) так ничему и не научил население. Точнее, если научил, то только не тому, чего все так ждали. Увидев, какие баснословные суммы можно зарабатывать, некоторые знаменитости решили тоже попытать удачу.

Фото: кадр с видео ТНТ.

К примеру, на скользкую дорожку ступила Мария Шумакова — звезда сериала «Сладкая жизнь». Эффектная брюнетка, кажется, начала испытывать проблемы с востребованностью (в прошлом году у нее вышло всего два проекта — «Русские» и «Второе зрение-2», в этом — пока ни одного, но запланированы тоже два), поэтому начала активный процесс поиска альтернативного дохода. Тут и пригодилось увлечение картами таро. Мария открывает собственный «курс» по гаданию на картах.

Еще совсем недавно, в начале текущего года, Шумакова признавала, что с детства увлекается раскладом по картам таро, при этом признает это «лженаукой», и все же подчеркивает, что это довольно модное и актуальное увлечение. На личном канале актрисы в социальных сетях можно найти множество роликов, где она гадает на картах по знакам зодиака: «Расклад на вашу сильную и слабую сторону в отношениях», «Что он/она обо мне думает?» и др. Поначалу звезда делала это бесплатно, а потом перешла — согласно ключевым канонам инфоцыганства — к действию.

— Я открываю лист предзаписи на второй поток моего авторского курса «Основы Таро», — сообщила подписчикам Мария. — Успевайте попасть на курс по самой привлекательной цене. Таро — это мощный инструмент самопомощи. Узнайте все подробности первыми.

По ссылке особо доверчивым пользователям предлагается заполнить небольшую анкету, ответив на вопросы: какой результат хочется получить после прохождения курса, каков уровень владения таро на настоящий момент.

Прайс на услуги Шумакова называет «комфортным», но не уточняет — кому. Потому что 80 тысяч рублей (пять МРОТ) за персональную консультацию (конечно, онлайн) может позволить себе не каждый даже обеспеченный россиянин. Не говоря уже про жителей глубинки. Стоимость полного курса обозначена в 300 тысяч рублей, что тоже очень и очень прилично. Конечно, каждый, кто придет отдать эти деньги любимой актрисе, наверняка будет уверен, что заработает потом разы больше, вняв мудрым советам от карт и потомственной гадалки (Шумакова на полном серьезе уверяла, что в ее роду есть бабушки-гадалки), но все это, конечно, отдает обаятельным флером Остапа Бендера.

- Важное условие консультации! - предупреждает Мария. - Необходимая сумма за услугу не подразумевает для вас кредиты, займы и является предельно комфортной.