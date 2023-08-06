Появились фото окровавленной подруги Лады Дэнс, которая попала в ДТП вместе с ней

Лада Дэнс попала в аварию на Симферопольском шоссе в районе Подольска. Фото: социальные сети

Как мы уже сообщали, вечером 5 августа Лада Дэнс попала в аварию на Симферопольском шоссе в районе Подольска. В результате аварии столкнулись три автомобиля, пострадало четыре человека, в том числе 51-летний водитель артистки — именно его сейчас и проверяют на виновность в организации ДТП.

Как подтвердили в ГУ МВД России по Московской области, в аварии, кроме самой артистки, пострадали еще трое. И в распоряжении KP.RU оказались снимки одного из участников ДПТ. На кадрах из больницы изображена ближайшая подруга и хореограф Лады Дэнс по имени Елена. Хорошо видно, что девушка после столкновения машин получила сильное рассечение лба и рук — врачи приняли решение зафиксировать шею пациентки так называемым воротником Шанца.

Ближайшая подруга певицы попала с ней вместе в ДТП Фото: социальные сети

О списке травм хореографа певицы доподлинно неизвестно, но, судя по фото, Елена находится в полном сознании и, скорее всего, в больницу госпитализирована не была.

Шоу «Маска», в кадре - Лада Дэнс и балет. Фото: НТВ

шоу «Маска» (Лада Дэнс и балет)

В настоящий момент сама Лада Дэнс находится под наблюдением врачей. В ближайшее время ей должны провести КТ и МРТ головного мозга, после чего будет принято решение о дальнейшей стратегии лечения. Врачи ограничили контакты артистки с близкими. У менеджмента Лады будет возможность поговорить с ней только во вторник 8 августа.

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