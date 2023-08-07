Анекдоты: ...А на дороге в новый мир валялись старенькие грабли

Заходит мужик к соседу и видит: стоит тот со сковородкой в руке, жарит яичницу, только как-то странно это делает - с одной конфорки электроплиты перекладывает на вторую, со второй на третью, а потом опять на первую. Мужик:

- Ты чего делаешь?!

Сосед:

- Да вот, у меня провод со светофора проведен.

* * *

Существует легенда, что есть такие женщины, которые, открывая шкаф, знают, что наденут...

* * *

Вот раньше, когда я видела вывеску магазина «4 сезона», все сразу становилось понятно - зима, весна, лето, осень, в общем, в магазине товары на все времена года.

А сейчас смотрю на ту же вывеску, и в голове первым делом возникает вопрос: четыре сезона какого сериала?

* * *

Хоть бы раз в жизни выйти с полным пакетом из ювелирного, а не из продуктового!

* * *

А я вчера постирал джинсы.

Теперь у меня есть чистые джинсы, две чистые неработающие зажигалки и небольшой опыт в отмывании денег.

* * *

- Слыхал? Конец света на 2039 год перенесли.

- Гады! Я ж не доживу!

* * *

Вчера подруга, не сумев доказать, что она не тупая истеричка, тупо устроила истерику.

* * *

Пельмени - это не только вкусная, полезная и здоровая еда, но и один из основных атрибутов мужской независимости от женского ига.