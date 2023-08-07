Анекдоты: ...А на дороге в новый мир валялись старенькие грабли

Заходит мужик к соседу и видит: стоит тот со сковородкой в руке, жарит яичницу, только как-то странно это делает - с одной конфорки электроплиты перекладывает на вторую, со второй на третью, а потом опять на первую. Мужик:
- Ты чего делаешь?!
Сосед:
- Да вот, у меня провод со светофора проведен.
* * *
Существует легенда, что есть такие женщины, которые, открывая шкаф, знают, что наденут...
* * *
Вот раньше, когда я видела вывеску магазина «4 сезона», все сразу становилось понятно - зима, весна, лето, осень, в общем, в магазине товары на все времена года.
А сейчас смотрю на ту же вывеску, и в голове первым делом возникает вопрос: четыре сезона какого сериала?
* * *
Хоть бы раз в жизни выйти с полным пакетом из ювелирного, а не из продуктового!
* * *
А я вчера постирал джинсы.
Теперь у меня есть чистые джинсы, две чистые неработающие зажигалки и небольшой опыт в отмывании денег.
* * *
- Слыхал? Конец света на 2039 год перенесли.
- Гады! Я ж не доживу!
* * *
Вчера подруга, не сумев доказать, что она не тупая истеричка, тупо устроила истерику.
* * *
Пельмени - это не только вкусная, полезная и здоровая еда, но и один из основных атрибутов мужской независимости от женского ига.