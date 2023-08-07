Военная спецоперация на Украине 7 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 августа 2023 года.

Российские военные за сутки уничтожили две гаубицы М777 и одну гаубицу «Мста-Б».

Деревня Кулига в Курской области попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье, 6 августа. В результате атаки ВСУ получения получили окна, кровли и фасады трех домов. Кроме того, были выбиты стекла трех окон в здании местной школы. Под обстрел также попали один трактор и легковой автомобиль.

Мэр Донецка Кулемзин заявил о пострадавших при обстреле ВСУ посёлка Азотный.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о пресечении попытки совершить террористическую атаку дроном в Московской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье, 6 августа.

Российские Вооружённые силы нанесли групповой, высокоточный ракетный удар по авиационным базам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях Украины. Запуск осуществлялся как с воздуха, так и с воды.

ВС России поразили на аэродроме Запорожья ангары с авиационной техникой ВСУ. Российские войска также уничтожили вражеский склад ракетно-артиллерийского вооружения.

За минувшие сутки российская система ПВО сбила 16 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, ПВО перехватила 11 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, а также одну противорадиолокационная ракета HARM.

Украинские неонацисты снова нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуре в Запорожской области, на этот раз атаковав хлебозавод Токмаке. При этом для нанесения ракетного удара ВСУ применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, переданную западом.

Вооруженные силы Украины взяли ответственность за удары по мостам, находящимся на границе между Херсонской областью и Крымом.