Вопрос дня: Каков ваш фирменный рецепт спасения от жары? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей Цеков, сенатор от Крыма:

- Рецепт простой - родиться в Крыму. У нас на полуострове жара переносится легко, в том числе за счет низкой влажности. Вчера ходил по Симферополю в 36 - 37 градусов в свободной одежде - нормально. В Москве при высокой влажности, выхлопах машин и жАре от нагретого асфальта спасение от жары одно: больше жидкости и идти там, где хоть какая-то тень.

Александр Шаганов, поэт-песенник:

- Ходить в белой маечке и шортах, которые почаще стирать. И утешаться мыслью о том, что за августом придет сентябрь, а там и октябрь. Ищите льняную одежду - и обрящете. Другое спасение - свекольник, холодный борщ на свекле. Он прост в приготовлении: на три кило очищенной свеклы - 5 литров воды, 100 граммов сахара (полстаканчика), 50 граммов уксуса яблочного, часочек на медленном огне, туда накрошить немного огурца, редиски, чуть-чуть ветчинки, вареных яиц и лука с укропом. И сверху - сметанкой пожирнее. Этот рецепт мне подсказали в центре жаркого Волгограда.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Нажать на кнопку кондиционера в авто - не наш метод. Немцы долго считали, что лучший кондиционер - это люк, если машина претендует на звание классической. Я отбиваюсь вот так: два открытых передних окна и открытый люк.

Сергей Гончаров, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Я жару переношу в Москве тяжело. В отличие, например, от Афгана. Главное - пить воду, но не водку. Те, кто способен адекватно мыслить, смогут соблюсти водный и кислотно-щелочной баланс. В том же Афгане мы никогда не оставались без воды, потому что местные сопровождающие всегда имели большой ее запас. Считают, что хорош среднеазиатский рецепт: сидеть в халате и шапке и пить горячий чай. Я надевал шапку и халат, но там есть нюанс - голова должна быть выбрита наголо. Как у Саида.

Виктор Лазько, завлабораторией луковых и бахчевых культур НИИ риса, Краснодар:

- Рецепт простой: работать до полудня в белых халатах, светлых майках и с двумя литрами воды, как мы. Халаты только хлопчатобумажные. И прохладный душ.

Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро:

- Я купаюсь в Истре по несколько раз в день. В Подмосковье вообще масса рек и водохранилищ. Если в городе - закрываю окна. И после 11 и до 17 часов стараюсь не выходить на улицу. Если вы на улице - найдите фонтан или любой водоем и посидите у него в тени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вспотел и постарел: ускоряет ли жара возрастные изменения

Профессор Москалев: сладости в жаркую погоду усиливают появление морщин (подробности)