В Москве состоялась церемония прощания с первым президентом Якутии Михаилом Николаевым

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

4 августа на 86 году ушел из жизни первый президент и государственный советник Якутии Михаил Николаев.

6 августа в Зале Олонхо постпредства Якутии при президенте РФ в Москве прошла траурная церемония прощания, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Невозможно переоценить масштаб его личности и его заслуги, тот неоценимый вклад, который Михаил Ефимович внес в развитие Якутии. Нет человека в современной истории Якутии, который бы сделал больше для многонационального народа Якутии. Нет руководителя, который был бы таким близким и родным для простых людей», — подчеркнул в своем видеообращении к жителям республики глава Якутии Айсен Николаев.

В начале гражданской панихиды была зачитана телеграмма со словами соболезнования от президента России Владимира Путина.

«Первый Президент Республики Саха (Якутия), он искренне любил родной край, многое сделал для его социально-экономического развития, сбережения самобытных традиций и обычаев земляков, повышения качества их жизни», — отметил глава государства и подчеркнул, что Михаил Ефимович внес значимый вклад в укрепление межнационального мира и согласия в стране.

«В начале 1990 года в стране началась новая эпоха — эпоха перемен и строительства новой России. И республика не была в стороне от происходивших в стране преобразовании . Новое время требовало лидеров новои формации, способных решать принципиально новые задачи. Таким лидером стал Михаил Ефимович Николаев», — сказал ведущий церемонии, председатель правительства Якутии в 1998-2002 годах Василий Власов.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

За годы президентства М.Е. Николаева значительно вырос политический статус республики, была провозглашена Декларация о государственном суверенитете республики, принята новая Конституция Республики Саха (Якутия), подписаны Федеративныи Договор и Договор о разграничении предметов ведения и полномочии между органами государственнои власти России скои Федерации и органами государственнои власти Республики Саха (Якутия). Михаил Ефимович Николаев был учителем, наставником, руководителем и старшим товарищем для многих государственных деятелей Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации.

Проститься с Первым Президентом пришли земляки, друзья, соратники, ученики, семья и близкие Михаила Ефимовича.

В ходе церемонии прощания прозвучали слова соболезнования от видных республиканских и федеральных деятелей. Среди них председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии Алексей Еремеев, президент Якутии в 2002-2010 годах Вячеслав Штыров, заместитель председателя Совета Федерации в 2002-2008 годах, первый заместитель Председателя Совета Федерации в 2008-2015 годах Александр Торшин, сенатор Совета Федерации Андрей Шохин, депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова, генеральный директор АК «Якутскэнерго» в 2000-2009 годах Константин Ильковский и многие другие.

Каждое выступление в ходе церемонии раскрывало масштаб и многогранность личности Михаила Ефимовича Николаева, результативность его идей и начинаний, влияние на современную жизнь республики и страны.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Вячеслав Штыров подчеркнул, что Михаил Ефимович Николаев — государственный деятель российского масштаба и таким он войдет в историю.

«Он сыграл огромную роль, как глава субъекта, в подписании федеративного договора. Я в это время был вице-президентом республики. В 1992 году мы впервые формировали бюджет в совершенно новых условиях, когда распался союзный центр, когда перераспределились полномочия. И я помню, как Михаил Ефимович говорил членам правительства о том, что надо заботиться не только о бюджете республики, не только о своих проблемах, но и честно выполнять свои обязательства перед федерацией, следить за тем, чтобы собирали федеральные налоги, чтобы мы участвовали и выполняли федеральные программы, что это принципиально важно для того, чтобы сохранить в тот период времени нашу Российскую Федерацию», — сказал Вячеслав Штыров.

Галина Данчикова в своем выступлении подчеркнула, что первый президент Якутии — это уникальный человек, который умел предвидеть, и сегодня республика развивается по тем направлениям, которые были им определены.

«Я работала в команде Михаила Ефимовича. Он очень многому нас научил. Это наставник, учитель. Команда Михаила Ефимовича, Вячеслава Анатольевича, Василия Михайловича сделала колоссальный труд по договору о разграничении полномочий между Российской Федерацией и субъектами. Все установки, которые давались, это были мысли и идеи Михаила Ефимовича. И было подписано 15 соглашений. Михаил Ефимович правильно сказал в своем интервью, что в 90-е годы было интересно, но очень трудно. Это уникальный человек, он все видел наперед», — сказала депутат Госдумы РФ.

«Тяжело, что мы провожаем в последний путь великого человека, лидера не только народа саха, лидера нашей республики, лидера Российской Федерации. Мне доводилось присутствовать при беседе Михаила Ефимовича с президентами страны и это был диалог равноправных. Многие его начинания в республике через три-пять, а некоторые через десять лет получили продолжение в масштабах всей страны. А некоторые его проекты, такие как международные игры «Дети Азии», развиваются в международном масштабе, — отметил ведущий церемонии Василий Власов.

«Мы многого не знали, я многое здесь услышала впервые — через какое сложное время прошли», — сказала в заключении церемонии Ольга Андросова, дочь Михаила Ефимовича. Ольга Андросова поблагодарила коллег и соратников первого президента Республики, кто пришел, организовал, кто поделился воспоминаниями о своей совместной работе в то непростое время.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Символично, что 5 августа в «Российской газете» вышло неопубликованное ранее интервью Михаила Ефимовича, и в нем есть его такие слова: «Главное — вера, она сильнее, чем любовь. Огромная, непререкаемая, дающая силы. Вера в своего президента, в своих родителей, в домочадцев... будьте достойны веры, без нее ничего нет. Мой жизненный опыт об этом говорит».

Михаил Ефимович Николаев всегда был и будет общепризнанным политическим и духовным лидером многонационального народа Республики Саха, его жизненный путь является примером для подражания и образцом служения своему народу, его мысли, мудрые советы и наставления навсегда останутся жизненными ориентирами.