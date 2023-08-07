Боец СВО, которого избили в Забайкалье: Было больно, когда сорвали медаль «За отвагу»

Политический обозреватель KP.RU Александр Гамов дозвонился в больницу Герою СВО Михаилу Таскину
Политический обозреватель KP.RU Александр Гамов дозвонился в больницу Герою СВО Михаилу Таскину, потерявшему на фронте ногу, которого в Забайкалье избили хулиганы.
…- Миша, приветствую вас!
- Здравствуйте.
- Это Александр Гамов из Москвы, из редакции «Комсомольской правды». Мне Александр Сапожников, экс-мэр Читы, ушедший добровольцем на спецоперацию, дал ваш мобильный. Я несколько вопросов задам, ладно?
- Хорошо.
- Посмотрел ваше видеообращение из больничной палаты, очень толковое, спокойное. У меня вопрос такой: мы фамилию вашу называем или нет?
- Да можно, конечно, назвать. Что скрывать? Таскин Михаил Владимирович.
- А вы родом откуда?
- Нерчинский район.
- Мне сказал Александр Сапожников, что вы сейчас в Краснокаменске (город в Забайкалье), в больнице. Как вы себя чувствуете?
- Прохожу обследование у врачей. Так все вроде бы ничего.
- То есть, никаких таких отрицательных показаний нет. Вам делали и МРТ, и все нормально, самочувствие хорошее?
- Да. Вот только что…
- Я так понял, что все началось в кафе, где вы отдыхали, к вам стала приставить пьяная компания. И вы бросились на выручку своему боевому товарищу, который тоже без ноги, на которого напали хулиганы?
- Да, он - инвалид, воевал в зоне СВО. Был мобилизован в армию.
- Он тоже ногу потерял на фронте?
- Да.
- Сейчас следствие идет, поэтому мы не будем - детали? Это, наверное, запрещено?
- Наверное.
(По версии следствия, чтобы избежать дальнейшего развития конфликта, Михаил Таскин и его напарник сели в машину и попытались уехать. Но хулиганы бросились им вдогонку и вскоре их настигли. Конфликт продолжился - прямо на дороге.)
- Михаил, какие на вас в тот вечер были награды?
- Медаль «За отвагу», награды за Соледар, за Бахмутскую мясорубку…
- Уже проходила информация, что медаль «За отвагу» у вас сорвали пьяные девицы.
- Нет, это их кавалеры, с кем они приехали.
- Я смотрел ваше видеообращение - там у вас раны на лице. Сильно болят? Или - больше обида у вас, чем раны болят?
- Так, наверное, больше-то обида и огорчение на это все.
- Что так все получилось?
- Конечно.
- Извините… Били больно?
- Больно. Но больнее было, когда с меня сорвали медаль «За отвагу». А те девочки в это время прыгали по автомобилю.
- Прям по крыше, что ли?
- Да, по капоту и по крыше.
- Ужас какой. Вы медали эти нашли, где они были, в пыли?
- Да, нашли.
- Они сейчас с вами?
- Они в милиции пока сейчас…
- Что вас больше всего удивило во всей этой истории?
- Да сам вот этот случай. Что среди нормальных людей есть и такие, которые на меня нападали. Хотя вся Россия поддерживает СВО, наших бойцов. А у нас нашлось вот такое маленькое гнездо.
- Я думаю, что это просто единичный совершенно эпизод.
- Вы ранение где получили? Где ногу потеряли?
- Под Соледаром.
- А когда это было?
- 12 января этого года.
- И сколько вы там, в зоне спецоперации, прослужили?
- Прослужил я с ноября и до января. Остальное время - все в госпиталях.
- У вас какая воинская специальность, вы как – доброволец, контрактник?
- Я шел туда как доброволец, был штурмовиком.
- А, вообще, на гражданке чем занимались?
- Работал на ГОКе, машинистом автогрейдера.
- А почему решили идти добровольцем?
- Воспитание вот такое – патриотическое.
- У вас кто-то – бабушки, дедушки воевали, прадедушки, прабабушки?
- У меня старший брат Иван сейчас там, на Кременном направлении, тоже добровольцем.
- Он в курсе, что с вами произошло?
- Конечно, в курсе. Иван тоже очень переживает и решительно настроен. Говорит, меня тоже там все поддерживают, в Донбассе.
- А родители ваши кто - папа-мама?
- Отца у меня нет, мать – пенсионерка.
- Она вас уже навестила?
- Пока не успела.
- А жена Светлана?
- Тоже вот жду. Скоро приедет.
- А дети у вас есть?
- Пока нет. Мы недавно поженились.
- Вам звонят друзья, что говорят?
- И пишут, и звонят, и в Одноклассниках – в соцсетях, и так. Поддерживают. И не только друзья, те люди, которых я даже и не знаю, звонят мне. Просто удивительно.
- Это помогает быстрее вам поправиться?
- Да, конечно, это же - тепло и забота.
- Чем на гражданке займетесь? Я так понял, что вы человек деятельный. И вам уже протез делают или как?
- Делают, да. Ожидаю. Вообще, в данное время я взял автомобиль и… подрабатывал, таксовал. А так - изготовил мемориал погибшим на СВО, моему односельчанину, покупал флаги.
Цель моего приезда, я же не просто так приехал, а установить мемориальную доску. Погибшему на СВО моему односельчанину - Денису Чащину.
- Установили? Или не успели пока?
- Я заказал это в Чите и привез сюда, в село. Так как у нас такого не делают. Вот - не успел установить.
- И когда будете ее открывать, когда выздоровеете окончательно?
- Да, наверное.
* * *
- Вам машину помогут восстановить, я думаю, да? И все будет нормально.
- Я надеюсь.
- Чем, вообще, в свободное время занимаетесь?
- Книги читаю. Крайний раз читал Валентина Пикуля «Честь имею».
- О чем вы мечтаете? О чем думаете?
- Так, наверное, о спокойствии, не только о моем, а чтобы у всех было спокойно на душе, чтобы никто не переживал из-за своих сыновей, из-за отцов.
- Михаил, вы, пожалуйста, выздоравливайте.
- Да, конечно, буду выздоравливать.
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